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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 21 » 11:40:42

В житомирской больнице появится современный ангиограф: на покупку выделили 13,4 млн грн

Сегодня, 11:55:42 2025 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской больнице появится современный ангиограф: на покупку выделили 13,4 млн грн

 Городской совет выделил средства для покупки ангиографа, который будет функционировать на базе Житомирской городской больницы №2. Соответствующее решение приняли депутаты 20 февраля на внеочередной сессии городского совета.

Как стало известно «Журналу Житомира, на приобретение оборудования из местного бюджета будет направлено 13,46 млн гривен. Общая стоимость ангиографического оборудования составляет ориентировочно 25 млн грн.

По информации городского совета, ангиограф хотят приобрести на условиях софинансирования и оставшуюся сумму планируют получить из государственного бюджета.

Во время заседания говорили, что ангиограф дорогостоящий, но крайне необходимый для диагностики и лечения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и современное медицинское оборудование будет способствовать повышению качества предоставления медицинских услуг.
 

«Речь идет об ангиографе не для пациентов больницы №2 или больницы №1, а для всех жителей Житомирской городской ОТГ», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.


Напомним, на сессии горсовета 20 февраля депутаты отправили обращение в Кабмин с требованием включить вторую городскую больницу в перечень опорных учреждений здравоохранения.
Тэги: городской совет, больница, ангиограф, Житомир
Комментариев: 4
garold
1 Кonstantin (garold)   • 12:38:26, Сегодня [Материал]
-1

Опорной делают 1ю больницу,а аппарат покупают во 2ю,это типа подарка будущему собственнику больницы от благодарны жителей города?
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 13:22:27, Сегодня [Материал]
-2

Возможные варианты продолжения:
1) не закупят спецбумагу, аппарат будет стоять мёртвым грузом.
2) жена главврача не захочет на нём работать чтобы не "облучаться", аппарат будет стоять мёртвым грузом.
3) простоит мёртвым грузом в подвале, пока не пройдёт гарантийный срок, потом его продадут частнику (родственнику главврача) по цене чермета, чтобы зарабатывать на больных.
4) всё вышеперечисленное вместе.
Надеюсь, никто не скажет, что варианты я придумал?
Hellmors
3 chosen_one (Hellmors)   • 14:03:02, Сегодня [Материал]
+1

1 лям долларов, опять откаты..
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current_user
4 Current User (current_user)   • 15:20:08, Сегодня [Материал]
0

Кому той ангіограф потрібен. Терміново потрібні кошти, щоб стадіони добудувати, бо маємо приймати ЧС по футболу у 2026.
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