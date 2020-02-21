Городской совет выделил средства для покупки ангиографа, который будет функционировать на базе Житомирской городской больницы №2. Соответствующее решение приняли депутаты 20 февраля на внеочередной сессии городского совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
, на приобретение оборудования из местного бюджета будет направлено 13,46 млн гривен. Общая стоимость ангиографического оборудования составляет ориентировочно 25 млн грн.
По информации городского совета, ангиограф хотят приобрести на условиях софинансирования и оставшуюся сумму планируют получить из государственного бюджета.
Во время заседания говорили, что ангиограф дорогостоящий, но крайне необходимый для диагностики и лечения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и современное медицинское оборудование будет способствовать повышению качества предоставления медицинских услуг.
«Речь идет об ангиографе не для пациентов больницы №2 или больницы №1, а для всех жителей Житомирской городской ОТГ», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Напомним, на сессии горсовета 20 февраля депутаты отправили обращение в Кабмин с требованием включить вторую городскую больницу в перечень опорных учреждений здравоохранения
.
В житомирской больнице появится современный ангиограф: на покупку выделили 13,4 млн грн
1) не закупят спецбумагу, аппарат будет стоять мёртвым грузом.
2) жена главврача не захочет на нём работать чтобы не "облучаться", аппарат будет стоять мёртвым грузом.
3) простоит мёртвым грузом в подвале, пока не пройдёт гарантийный срок, потом его продадут частнику (родственнику главврача) по цене чермета, чтобы зарабатывать на больных.
4) всё вышеперечисленное вместе.
Надеюсь, никто не скажет, что варианты я придумал?
https://bimedis.com/search/search-items/?maincategory=3334&mtid=0&amount[]=0&amount[]=350000&year[]=2004&year[]=2020&buy=0&ps=1&ucur=1&page=0&nsk=