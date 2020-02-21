На Житомирщине после внеплановых проверок спасатели требуют закрыть 43 заведения

Спасатели провели в Житомирской области внеплановые проверки 1299 заведений с массовым пребыванием людей. По результатам проверок в 43 обнаружены серьезные нарушения правил пожарной безопасности.
По информации Управления ГСЧС Украины в Житомирской области, в настоящее время направлены в административный суд иски о приостановлении деятельности данных объектов.
"Подготовлены и направлены в административный суд 43 иска о приостановлении деятельности объектов в связи нарушения правил пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожаров, препятствуют эвакуации людей и др. Также приняты меры админвлияния в отношении руководителей 1262 учреждений", - информирует Житомирская ОГА.
По словам заместителя начальника Управления ГСЧС области Олега Шахрая, половина нарушений, выявленных в начале проверки, сейчас устранены. В первую очередь на тех объектах, в отношении которых поданы исковые заявления в суд.
Есть и заведения, которые почти полностью приведены в безопасное противопожарное состояние, о чем поступают сообщения в подразделения ГСЧС области. Внеплановые проверки планируют завершить до конца февраля.