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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Февраль » 21 » 15:52:42

На Житомирщине после внеплановых проверок спасатели требуют закрыть 43 заведения

Сегодня, 16:32:42 340 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине после внеплановых проверок спасатели требуют закрыть 43 заведения

 Спасатели провели в Житомирской области внеплановые проверки 1299 заведений с массовым пребыванием людей. По результатам проверок в 43 обнаружены серьезные нарушения правил пожарной безопасности.

По информации Управления ГСЧС Украины в Житомирской области, в настоящее время направлены в административный суд иски о приостановлении деятельности данных объектов.
 

"Подготовлены и направлены в административный суд 43 иска о приостановлении деятельности объектов в связи нарушения правил пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожаров, препятствуют эвакуации людей и др. Также приняты меры админвлияния в отношении руководителей 1262 учреждений", - информирует Житомирская ОГА.


По словам заместителя начальника Управления ГСЧС области Олега Шахрая, половина нарушений, выявленных в начале проверки, сейчас устранены. В первую очередь на тех объектах, в отношении которых поданы исковые заявления в суд.

Есть и заведения, которые почти полностью приведены в безопасное противопожарное состояние, о чем поступают сообщения в подразделения ГСЧС области. Внеплановые проверки планируют завершить до конца февраля.
Тэги: проверка, Житомирская область, пожарная безопасность
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