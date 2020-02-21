В Житомирской области опекунша избила 14-летнюю девушку за то, что она не принесла ей алкоголь. Инцидент произошел в одном из сел Чудновского района. В связи с угрозой здоровья и жизни ребенка он был изъят из семьи.
"На подавленное состояние 9-классницы в сельской школе обратили внимание учителя и заметили на ее лице ссадины. Во время разговора девушка призналась, что ее избила тетка, в семье которой она проживала. Педагоги срочно сообщили службе по делам детей, а ее представители - в полицию"
, - информирует Главное управление Нацполиции Житомирщины.
Известно, что женщина имеет на воспитании своих четырех малолетних детей (от 3 до 16 лет) и является опекуншей для 14-летней девочки, воспитанницы специализированного детского учреждения.
Причиной агрессивных действий опекунши стал отказ девушки принести женщине алкоголь. За такое "непослушание" она и наказала ее. Девочку осмотрели медики, диагностировали гематомы и ушибы на лице и шее. Сейчас ее здоровьем занимаются врачи в стационаре.
Полицейские и представители соцслужбы наведались в дом семьи. 37-летнюю хозяйку застали в нетрезвом состоянии. Свои действия в отношении опекаемого ребенка она четко объяснить не смогла.
"По факту избиения ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства и степень тяжести причиненных девочке повреждений"
, - отмечают правоохранители.
В Житомирской области тетка-опекун избила школьницу, потому что она не принесла ей алкоголь