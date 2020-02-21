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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 21 » 17:44:04

В Житомирской области тетка-опекун избила школьницу, потому что она не принесла ей алкоголь

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В Житомирской области тетка-опекун избила школьницу, потому что она не принесла ей алкоголь

 В Житомирской области опекунша избила 14-летнюю девушку за то, что она не принесла ей алкоголь. Инцидент произошел в одном из сел Чудновского района. В связи с угрозой здоровья и жизни ребенка он был изъят из семьи.

"На подавленное состояние 9-классницы в сельской школе обратили внимание учителя и заметили на ее лице ссадины. Во время разговора девушка призналась, что ее избила тетка, в семье которой она проживала. Педагоги срочно сообщили службе по делам детей, а ее представители - в полицию", - информирует Главное управление Нацполиции Житомирщины.

Известно, что женщина имеет на воспитании своих четырех малолетних детей (от 3 до 16 лет) и является опекуншей для 14-летней девочки, воспитанницы специализированного детского учреждения.

Причиной агрессивных действий опекунши стал отказ девушки принести женщине алкоголь. За такое ​​"непослушание" она и наказала ее. Девочку осмотрели медики, диагностировали гематомы и ушибы на лице и шее. Сейчас ее здоровьем занимаются врачи в стационаре.

Полицейские и представители соцслужбы наведались в дом семьи. 37-летнюю хозяйку застали в нетрезвом состоянии. Свои действия в отношении опекаемого ребенка она четко объяснить не смогла.

"По факту избиения ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства и степень тяжести причиненных девочке повреждений", - отмечают правоохранители.
Тэги: ребенок, избиение, алкоголь, Житомирская область, Опекун
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