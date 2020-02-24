24 февраля в результате осложнения погодных условий обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины, в том числе и на Житомирщине. Об этом сообщает ГСЧС
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"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1"
, - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, днем 24 февраля в Житомире и области ожидаются порывы западного ветра 17-22 м/с, мокрый снег и дождь (I уровень опасности, желтый).
Горсовет призывает житомирян быть максимально внимательными: при сильном ветре обходить опасные участки местности, будьте бдительными во время движения вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы.
В области бушует непогода: житомирян призывают быть внимательными на улицах города