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В области бушует непогода: житомирян призывают быть внимательными на улицах города

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В области бушует непогода: житомирян призывают быть внимательными на улицах города

 24 февраля в результате осложнения погодных условий обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины, в том числе и на Житомирщине. Об этом сообщает ГСЧС.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, днем ​​24 февраля в Житомире и области ожидаются порывы западного ветра 17-22 м/с, мокрый снег и дождь (I уровень опасности, желтый).

Горсовет призывает житомирян быть максимально внимательными: при сильном ветре обходить опасные участки местности, будьте бдительными во время движения вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы.
Тэги: непогода, Житомир, ветер
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