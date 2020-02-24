Житловий Комплекс «River City» – комфортне житло та надійність капіталовкладень

Придбати нерухомість в Житомирі – зовсім не складно, адже житло можна підібрати на будь-який смак і гаманець. Інша справа – як не помилитися у виборі квартири і обрати варіант з оптимальним співвідношенням ціни та якості. У процесі такого вибору на перший план виходять якість будівництва і репутація забудовника. Саме ці критерії дедалі частіше відіграють ключову роль при виборі житла в новобудові.
Компанія «Інтергал-Буд», подбала про втілення в життя мрій багатьох сімей, які бажають жити та насолоджуватись природою без міського галасу і створила окреме «місто в місті» «River City»
– затишний та екологічно-чистий житловий комплекс зі свіжим повітрям, мальовничою природою та розвинутою інфраструктурою.
Інфраструктура житлового комплексу «Рівер Сіті»
Житловий комплекс «River City» - це повноцінне «місто в місті» із закритою територією. В проекті реалізуються спорудження 6-ти будинків класу «комфорт+» з сучасною архітектурою. У будинку квартири з просторими кімнатами, продуманим плануванням та захоплюючим панорамним видом з вікна. Окрім того, в будівництві житлового комплексу «River City» використовуються сучасні технології будівництва та будівельні матеріали високої якості.
Інфраструктура комплексу просто вражає, оскільки тут передбачено:
- дитячі/спортивні майданчики;
- гостьовий/підземний паркінг;
- пляж на березі річки Тетерів;
- зона барбекю;
- дитячий дошкільний заклад;
- зони відпочинку;
- закрита територія.
При цьому аби максимально пришвидшити придбання новенької квартири, компанія розробила вигідну програму розстрочки.
Переваги розтермінування від «Інтергал-Буд»
Для того, щоб купівля житла не стала надто фінансово обтяжливою процедурою компанія «Інтергал-Буд» пропонує придбати житло у розстрочку. Важливо, що це розтермінування надає забудовник без залучення сторонніх фінансових установ. Крім того, розстрочка має ряд інших переваг:
- Квартири можна придбати з розстрочкою платежів на 3 роки.
- Перший внесок всього 10%.
- Щомісячний платіж від 17 400 в місяць.
- Здача в експлуатацію першої черги будівництва – ІV квартал 2020 року.
- Оформлення розстрочки не обтяжене бюрократичними процедурами.
- Для оформлення договору потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код.
- Не потрібна довідка про доходи та поручитель.
- Економія на платежах (відсутня переплата по % ставці).
Кваліфіковані менеджери відділу продажу житлового комплексу «Рівер Сіті» допоможуть Вам підібрати майбутню квартиру та допоможуть експертними порадами. Менеджери розрахують оптимальний варіант оформлення розтермінування від забудовника, а також нададуть всі додаткові матеріали для ознайомлення.
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Понеділок - П'ятниця: 9:00-19:00
Субота: 10:00-15:00
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