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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 24 » 12:23:08

Житловий Комплекс «River City» – комфортне житло та надійність капіталовкладень     Реклама  

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Житловий Комплекс «River City» – комфортне житло та надійність капіталовкладень

 Придбати нерухомість в Житомирі – зовсім не складно, адже житло можна підібрати на будь-який смак і гаманець. Інша справа – як не помилитися у виборі квартири і обрати варіант з оптимальним співвідношенням ціни та якості. У процесі такого вибору на перший план виходять якість будівництва і репутація забудовника. Саме ці критерії дедалі частіше відіграють ключову роль при виборі житла в новобудові. 

Компанія «Інтергал-Буд», подбала про втілення в життя мрій багатьох сімей, які бажають жити та насолоджуватись природою без міського галасу і створила окреме «місто в місті» «River City» – затишний та екологічно-чистий житловий комплекс зі свіжим повітрям, мальовничою природою та розвинутою інфраструктурою. 
 

Інфраструктура житлового комплексу «Рівер Сіті» 

Житловий комплекс «River City» - це повноцінне «місто в місті» із закритою територією. В проекті реалізуються спорудження 6-ти будинків класу «комфорт+» з сучасною архітектурою. У будинку квартири з просторими кімнатами, продуманим плануванням та захоплюючим панорамним видом з вікна. Окрім того, в будівництві житлового комплексу «River City» використовуються сучасні технології будівництва та будівельні матеріали високої якості.

Інфраструктура комплексу просто вражає, оскільки тут передбачено: 

  • дитячі/спортивні майданчики; 
  • гостьовий/підземний паркінг; 
  • пляж на березі річки Тетерів;
  • зона барбекю;
  • дитячий дошкільний заклад; 
  • зони відпочинку; 
  • закрита територія.

При цьому аби максимально пришвидшити придбання новенької квартири, компанія розробила вигідну програму розстрочки.

Житловий Комплекс «River City» – комфортне житло та надійність капіталовкладень

Переваги розтермінування від «Інтергал-Буд»

Для того, щоб купівля житла не стала надто фінансово обтяжливою процедурою компанія «Інтергал-Буд» пропонує придбати житло у розстрочку. Важливо, що це розтермінування надає забудовник без залучення сторонніх фінансових установ. Крім того, розстрочка має ряд інших переваг:
  • Квартири можна придбати з розстрочкою платежів на 3 роки.
  • Перший внесок всього 10%.
  • Щомісячний платіж від 17 400 в місяць.
  • Здача в експлуатацію першої черги будівництва – ІV квартал 2020 року.
  • Оформлення розстрочки не обтяжене бюрократичними процедурами.
  • Для оформлення договору потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код.
  • Не потрібна довідка про доходи та поручитель.
  • Економія на платежах (відсутня переплата по % ставці).

Кваліфіковані менеджери відділу продажу житлового комплексу «Рівер Сіті» допоможуть Вам підібрати майбутню квартиру та допоможуть експертними порадами. Менеджери розрахують оптимальний варіант оформлення розтермінування від забудовника, а також нададуть всі додаткові матеріали для ознайомлення.

Житловий Комплекс River City житло в Житомир
 

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок - П'ятниця: 9:00-19:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: вихідний
   

Оновлені фото з будівництва


Житловий Комплекс River City житло в Житомир
Житловий Комплекс River City житло в Житомир
Житловий Комплекс River City житло в Житомир
Тэги: новостройки, Житомир, Недвижимость
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