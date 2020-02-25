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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Февраль » 25 » 08:59:19

США передали военным из Житомирщины палаточный городок стоимостью $1,5 млн

Сегодня, 09:01:19 1843 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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США передали военным из Житомирщины палаточный городок стоимостью $1,5 млн

 Соединенные Штаты Америки передали Вооруженным силам Украины палаточный городок. Это снаряжение получил 142-й учебный центр Сил специальных операций в Бердичеве.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter, передает "Громадське".

Во время церемонии передачи украинским военным палаточного комплекса типа "Аляска" командир Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит заявил, что рад тому, что США помогают Украине.
 

"США — это лишь один из многих союзников по НАТО, которые представлены здесь и помогают украинским силам специальных операций развивать и тренировать более эффективный личный состав. Я очень рад, что мы вносим свой вклад определенным образом, когда мы убеждаем правительство США предоставить такие средства", — отметил он.


Стоимость палаточного городка составляет 1,5 миллиона долларов.





Фото Посольства США в Украине
Тэги: помощь, США, Бердичев, армия
Комментариев: 6
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 09:49:52, Сегодня [Материал]
-3

"Фото Посольства США в Украине" ???????

Может фото посла все таки?????
nvvetal
2 Ololo (nvvetal)   • 10:04:31, Сегодня [Материал]
+7

Це добре
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:42:59, Сегодня [Материал]
-8

пусть привыкают
им в Ираке и Афгане в таких жить
melan
4 melan (melan)   • 10:53:24, Сегодня [Материал]
-8

.....городок стоимостью $1,5 млн....
Передали бесплатно или продали и передали???
zt-gregori
5 Игорь (zt-gregori)   • 11:05:23, Сегодня [Материал]
+6

в тексті чітко написано - передали, тобто безкоштовно
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:19:02, Сегодня [Материал]
0

Какое счастье передали нам !
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