США передали военным из Житомирщины палаточный городок стоимостью $1,5 млн

Соединенные Штаты Америки передали Вооруженным силам Украины палаточный городок. Это снаряжение получил 142-й учебный центр Сил специальных операций в Бердичеве.
Об этом сообщает посольство США
в Украине в Twitter, передает "Громадське
".
Во время церемонии передачи украинским военным палаточного комплекса типа "Аляска" командир Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит заявил, что рад тому, что США помогают Украине.
"США — это лишь один из многих союзников по НАТО, которые представлены здесь и помогают украинским силам специальных операций развивать и тренировать более эффективный личный состав. Я очень рад, что мы вносим свой вклад определенным образом, когда мы убеждаем правительство США предоставить такие средства", — отметил он.
Стоимость палаточного городка составляет 1,5 миллиона долларов.
Фото Посольства США в Украине
Может фото посла все таки?????
им в Ираке и Афгане в таких жить
Передали бесплатно или продали и передали???