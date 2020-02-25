США передали военным из Житомирщины палаточный городок стоимостью $1,5 млн

"США — это лишь один из многих союзников по НАТО, которые представлены здесь и помогают украинским силам специальных операций развивать и тренировать более эффективный личный состав. Я очень рад, что мы вносим свой вклад определенным образом, когда мы убеждаем правительство США предоставить такие средства", — отметил он.