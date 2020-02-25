Кабмин пересмотрит решение: житомирская больница может стать опорной

Житомирскую городскую больницу №2 и еще 3 больницы области могут включить в перечень опорных лечебных учреждений области. Об этом 25 февраля заявил городской голова Сергей Сухомлин.
По его словам, соответствующий вопрос был рассмотрен на совещании с участием заместителя министра здравоохранения Дмитрия Коваля и представителей НСЗУ.
"По результатам совещания заместитель министра дал разъяснения, что перечень неокончательный и по поручению Алексея Гончарука его будут пересматривать в ближайшее время. Было предложено добавить в список опорных еще 4 медицинских учреждения в Житомирской области, в том числе Больницу №2 им. В.П. Павлусенко"
, - сообщил в Facebook мэр Житомира
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района
. В связи с этим больницу могут лишить некоторых функций
. 20 февраля депутаты на внеочередной сессии горсовета направили в Кабмин обращение с требованием включить больницу в перечень опорных
.