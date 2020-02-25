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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 25 » 14:04:57

Кабмин пересмотрит решение: житомирская больница может стать опорной

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Кабмин пересмотрит решение: житомирская больница может стать опорной

 Житомирскую городскую больницу №2 и еще 3 больницы области могут включить в перечень опорных лечебных учреждений области. Об этом 25 февраля заявил городской голова Сергей Сухомлин.

По его словам, соответствующий вопрос был рассмотрен на совещании с участием заместителя министра здравоохранения Дмитрия Коваля и представителей НСЗУ.

"По результатам совещания заместитель министра дал разъяснения, что перечень неокончательный и по поручению Алексея Гончарука его будут пересматривать в ближайшее время. Было предложено добавить в список опорных еще 4 медицинских учреждения в Житомирской области, в том числе Больницу №2 им. В.П. Павлусенко", - сообщил в Facebook мэр Житомира.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района. В связи с этим больницу могут лишить некоторых функций. 20 февраля депутаты на внеочередной сессии горсовета направили в Кабмин обращение с требованием включить больницу в перечень опорных.
Тэги: больница, кабмин, опорное заведение, Житомир
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