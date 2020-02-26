Ремонт водопровода заблокирует движение троллейбусов в житомирский микрорайон

В Житомире из-за ремонтных работ на водопроводе изменится движение общественного транспорта в микрорайон Хмельники (Маликова). Об этом 26 февраля предупредил Житомирский горсовет.
Как стало известно «Журналу Житомира
», ремонтные работы будут проводить возле перекрестка улиц Новосенная-Чехова. Из-за этого не будут ходить троллейбусы.
«В связи с выполнением аварийных работ КП «Житомирводоканал» на сетях водопровода на участке проезжей части в районе перекрестка улиц Новосенная-Чехова, 27.02.2020 года с 10.00 часов движение троллейбусов №7 и №8 будет приостановлено»
, - информируют в мэрии.
Движение автобусных маршрутов №1 и №37 будет осуществляться по улице Леси Украинки. Дату окончания работ в мэрии не сообщают.