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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 26 » 17:06:50

Ремонт водопровода заблокирует движение троллейбусов в житомирский микрорайон

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Ремонт водопровода заблокирует движение троллейбусов в житомирский микрорайон

 В Житомире из-за ремонтных работ на водопроводе изменится движение общественного транспорта в микрорайон Хмельники (Маликова). Об этом 26 февраля предупредил Житомирский горсовет.

Как стало известно «Журналу Житомира», ремонтные работы будут проводить возле перекрестка улиц Новосенная-Чехова. Из-за этого не будут ходить троллейбусы.

«В связи с выполнением аварийных работ КП «Житомирводоканал» на сетях водопровода на участке проезжей части в районе перекрестка улиц Новосенная-Чехова, 27.02.2020 года с 10.00 часов движение троллейбусов №7 и №8 будет приостановлено», - информируют в мэрии.

Движение автобусных маршрутов №1 и №37 будет осуществляться по улице Леси Украинки. Дату окончания работ в мэрии не сообщают.
Тэги: троллейбус, Ремонт, Маликова, Житомир
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