Умер Валерий Буката, президент Житомирского байкерского клуба Steel Dragon

В Житомире, после тяжёлой и продолжительной болезни, скончался президент Житомирского байкерского клуба Steel Dragon, Валерий Буката (Матт).
Молодой 36-летний парень, около года мужественно боролся с онкологическим заболеванием. В апреле прошлого года, его друзья и родственники создали фейсбук страницу для сбора средств и благотворительности @helpforvalerybukata. Финансовую помощь оказывали многие знакомые, байкеры и простые житомиряне.
Валерий Буката прошел несколько курсов химиотерапии, было проведено обследование в Израиле, но заболевание в печени и брюшной полости прогрессировало. К сожалению рак желудка 4-й стадии с метастазами не дал шансов на жизнь.
Прощание с Валерием Буката состоится завтра 28 февраля в 12:00 по адресу: Житомир, ул. Космонавтов, 2.