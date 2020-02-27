Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 27.02.2020    19:53:42
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 27 » 15:47:51

Умер Валерий Буката, президент Житомирского байкерского клуба Steel Dragon

Сегодня, 15:51:51 2371 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Умер Валерий Буката, президент Житомирского байкерского клуба Steel Dragon

 В Житомире, после тяжёлой и продолжительной болезни, скончался президент Житомирского байкерского клуба Steel Dragon, Валерий Буката (Матт).

Молодой 36-летний парень, около года мужественно боролся с онкологическим заболеванием. В апреле прошлого года, его друзья и родственники создали фейсбук страницу для сбора средств и благотворительности @helpforvalerybukata. Финансовую помощь оказывали многие знакомые, байкеры и простые житомиряне.

Валерий Буката прошел несколько курсов химиотерапии, было проведено обследование в Израиле, но заболевание в печени и брюшной полости прогрессировало. К сожалению рак желудка 4-й стадии с метастазами не дал шансов на жизнь.

Прощание с Валерием Буката состоится завтра 28 февраля в 12:00 по адресу: Житомир, ул. Космонавтов, 2.
Тэги: Смерть, некролог
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus