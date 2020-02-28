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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 28 » 11:46:42

В Житомире на стоянке горели две фуры: один из грузовиков удалось спасти от огня

Сегодня, 12:08:42 888 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на стоянке горели две фуры: один из грузовиков удалось спасти от огня

 В Житомире на частной стоянке загорелись два грузовика Renault Magnum. Инцидент произошел 28 февраля около 5 часов утра. Как сообщили "ЖЖ" в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области, пожар ликвидировали два отделения пожарных.

"Пламенем была охвачена кабина первого грузовика и горел бампер с дверью другого. 20 минут понадобилось бойцам ГСЧС для ликвидации возгорания. Дальнейшее распространение пламени на технику, которая находилась в нескольких метрах от очага возгорания, спасатели не допустили", - информирует служба спасения.

По словам владельца стоянки, пожарные спасли имущества на сумму около 200 тыс. грн.

Огонь успел уничтожить кабину одного из грузовых автомобилей и повредить двери, бампер и колесо соседнего. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность электрической системы транспортного средства.
Тэги: Житомир, грузовик, стоянка, пожар
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