В Житомире на стоянке горели две фуры: один из грузовиков удалось спасти от огня

В Житомире на частной стоянке загорелись два грузовика Renault Magnum. Инцидент произошел 28 февраля около 5 часов утра. Как сообщили "ЖЖ
" в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области, пожар ликвидировали два отделения пожарных.
"Пламенем была охвачена кабина первого грузовика и горел бампер с дверью другого. 20 минут понадобилось бойцам ГСЧС для ликвидации возгорания. Дальнейшее распространение пламени на технику, которая находилась в нескольких метрах от очага возгорания, спасатели не допустили"
, - информирует служба спасения.
По словам владельца стоянки, пожарные спасли имущества на сумму около 200 тыс. грн.
Огонь успел уничтожить кабину одного из грузовых автомобилей и повредить двери, бампер и колесо соседнего. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность электрической системы транспортного средства.