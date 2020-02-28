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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 28 » 12:57:30

В Житомирской области разворовывали многолетние дубы и продавали их в ЕС. ФОТО

Сегодня, 13:15:30 523 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области разворовывали многолетние дубы и продавали их в ЕС. ФОТО

 В Чудновском районе Житомирской области правоохранители обнаружили частное предприятие, на котором занимались обработкой незаконно срубленных дубов. Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции, полученную древесину отправляли в ЕС.

"В ходе досудебного расследования незаконной порубки дубов в Чудновском районе Житомирщины работники Управления стратегических расследований ДВР НПУ получили сведения о переработке на частном производстве в одном из сел района нелегальной лесопродукции и ее хранения для дальнейшего экспорта в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированного обыска на территории частного производства правоохранители обнаружили и изъяли около 40 кубометров древесины дуба, пиломатериалы и оборудование для механической обработки древесины.

Дальнейшие проверки проводятся в рамках уголовного производства.



Тэги: полиция, дубы, предприятие, древесина
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