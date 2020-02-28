В Чудновском районе Житомирской области правоохранители обнаружили частное предприятие, на котором занимались обработкой незаконно срубленных дубов. Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции, полученную древесину отправляли в ЕС.
"В ходе досудебного расследования незаконной порубки дубов в Чудновском районе Житомирщины работники Управления стратегических расследований ДВР НПУ получили сведения о переработке на частном производстве в одном из сел района нелегальной лесопродукции и ее хранения для дальнейшего экспорта в страны Евросоюза"
, - говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированного обыска на территории частного производства правоохранители обнаружили и изъяли около 40 кубометров древесины дуба, пиломатериалы и оборудование для механической обработки древесины.
Дальнейшие проверки проводятся в рамках уголовного производства.
В Житомирской области разворовывали многолетние дубы и продавали их в ЕС. ФОТО