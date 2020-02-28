«Общественному» арестовали все счета: под угрозой участие Украины в Евровидении

"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Евроньюс началась 2010 года еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Евроньюс, что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу. Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность", - отмечает вещатель.