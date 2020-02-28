«Общественному» арестовали все счета: под угрозой участие Украины в Евровидении

Общественный вещатель "Суспільне" заявил об аресте их счетов за долги, что блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" и трансляцию Олимпиады-2020. Об этом 28 февраля сообщили на сайте "Суспільне
".
"Решением суда Суспільне должно оплатить долг в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Евроньюс в производстве, которое 18 февраля открыло Министерство юстиции Украины"
, - говорится в заявлении.
"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Евроньюс началась 2010 года еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Евроньюс, что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу. Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность", - отмечает вещатель.
То есть долг возник у государственной телерадиокомпании УТ-1, следовательно, как отмечает председатель правления "Суспільне" Зураб Аласания, и выплатить его должно государство, а не реформированный общественный вещатель.
Сейчас арест счетов уже сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов.
В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: ПЕРШИЙ, UA КУЛЬТУРА), всех региональных каналов "Суспільне", диджитал-платформ и трех каналов радио.
В связи с этим вещатель просит власти выделить из госбюджета отдельные деньги для погашения задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.
Напомним, 22 февраля прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять группа Gо_A с песней "Соловей"
.