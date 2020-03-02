В житомирском гидропарке в течение выходных проходили народные гуляния, посвященные проводам зимы и встрече весны. Для детей и для взрослых были подготовлены тематические локации и развлечения на любой вкус.
На самых младших участников праздника ждали сенные лабиринты и выставка сенных скульптур. Для взрослых житомирян подготовили художественную ярмарку, выступления фольклорных коллективов, угощение душистыми блинами, мастер-классы и другие забавы.
Кульминацией праздника стала церемония сожжения соломенного чучела. В завершение мероприятия житомиряне насладились световым и фаер-шоу.
ФОТО: Житомирский городской совет
Фоторепортаж: как Житомир провожал зиму и встречал весну