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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Март » 2 » 08:58:56

Фоторепортаж: как Житомир провожал зиму и встречал весну

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Фоторепортаж: как Житомир провожал зиму и встречал весну

 В житомирском гидропарке в течение выходных проходили народные гуляния, посвященные проводам зимы и встрече весны. Для детей и для взрослых были подготовлены тематические локации и развлечения на любой вкус.

На самых младших участников праздника ждали сенные лабиринты и выставка сенных скульптур. Для взрослых житомирян подготовили художественную ярмарку, выступления фольклорных коллективов, угощение душистыми блинами, мастер-классы и другие забавы.

Кульминацией праздника стала церемония сожжения соломенного чучела. В завершение мероприятия житомиряне насладились световым и фаер-шоу.



























































































ФОТО: Житомирский городской совет
Тэги: народные гуляния, фоторепортаж, масленица, Житомир
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