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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Март » 2 » 18:08:57

На відкритих зустрічах газовики розповіли про доставку газу     Реклама  

Сегодня, 18:18:29 354 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На відкритих зустрічах газовики розповіли про доставку газу

 28 лютого у всіх Центрах обслуговування клієнтів АТ «Житомиргаз» відбулися чергові відкриті зустрічі зі споживачами. На них обговорили питання нововведень на ринку газу України, плати за розподіл газу, окремі платіжки за газ та доставку.

На питання споживачів відповідали керівники АТ «Житомиргаз» та керівники відділень. Вони пояснили принцип нарахування послуг, затверджений тариф, функції Оператора ГРМ та ситуацію на підприємстві, що транспортує газ.

Усі присутні мали можливість поставити питання та отримати вичерпні відповіді, а також висловити свої думки та міркування щодо окремої платіжки за розподіл.
Таке спілкування дає змогу бути ближчим до споживачів, пояснювати не зрозумілі питання, знаходити порозуміння, донести специфіку роботи підприємства, та законодавчі документи, якими керується товариство.

Цього у Коростенському ЦОК начальник Коростенського відділення Олександр Сергійчук розповів, що без послуги розподілу газу блакитне паливо не з’явиться у домівках споживачів. Доставка газу – це складний технологічний процес, що супроводжується цілою низкою витрат.

А щоденне обслуговування системи газопостачання, підтримання необхідних тисків у мережі, ремонт газопроводів та обладнання, цілодобове щоденне функціонування аварійно-диспетчерської служби «104» - усі ці та інші витрати фінансуються за рахунок тарифу на розподіл газу.

Зустрічі відбулися у центрах обслуговування клієнтів у Житомирі, Коростені, Малині, Новоград-Волинському та Ружині. Нагадаємо, що АТ «Житомиргаз» чекає усіх бажаючих поспілкуватися щоп’ятниці у Центрі обслуговування клієнтів.

Пресслужба АТ «Житомиргаз»
Тэги: Житомиргаз
Комментариев: 4
google
1 Гугиль (google)   • 18:31:45, Сегодня [Материал]
0

скоро +50С в Украине будет и никому тот газ не сдался ))
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:41:49, Сегодня [Материал]
+3

На відкритих зустрічах цигани розповіли, чому їм треба виносити з хати гроші і золото)))
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:23:19, Сегодня [Материал]
0

Две канторы Житомиргаз и облэнэрго есть мафиозными структурами которые нагло обворовывают народ. Незаконно прихватизировали эти обьекты. Все предприятия украины вынуждены отдавать 80 % своей прибыли этим перекупам. Из-за этого народ массого голодает.Ст. !3 Конституціі Украіни Земля іі надра, атмосферне повітря , водні та інші природні ресурси , які знаходяться в межах територіі Украіни є обєктами права власності Украінського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними обєктами права власності народу відповідно до закону. Чувак украдет курку его в тюрьму. а эти окурки каждий день обворовывают народ . а правоохранители молчат. А зачем нам такая полиция?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:44:28, Сегодня [Материал]
0

Беспредел.... Караул!.... Грабят! Что-то ходили-ходили эти партии жгли и жгли квитанции на оплату . а толку никакого . Мордобитие начнется имено с этих организаций.
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