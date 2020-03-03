«Мы. Мамы. Сильные» - фотовыставка под таким названием показали в столице Чехии, она посвящена женщинам с Житомирщины. На 12 фото - изображения женщин, которые держат в руках портреты своих погибших сыновей.
«Эта выставка - память об их героических сыновьях, отдавших жизнь за Украину. Их объединило материнское горе, и теперь, собираясь, они поддерживают друг друга, переживая боль потери родных»
, - отмечают организаторы.
Трехдневную фотовыставку с участием мам погибших героев Лилии Ильницкой и Елены Максименко представили на центральной площади Праги. Также портреты выставили в кинотеатре «Atlas», где состоялся показ украинского фильма «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича.
«Ко мне подходили парни чехи и плакали, благодарили за наших детей, которые являются примером для других»
«В центральном кинотеатре в Праге перед премьерой наши мамы выступили и рассказали о своем горе и боли. Люди просто плакали, чехи становились перед фотографиями и были в ступоре. Одна фотография - мама с портретом погибшего сына-героя, другая - мама в украинской хустке и костюме. Важно было показать именно глаза, потому что в них - вся материнская боль», - говорит Юлия Толмачева, военный волонтер, организатор выставки.
, - рассказывает Елена Максименко, сын которой погиб в 2016 году вблизи Широкино.
В мае трогательно-трагический фотопроект будет иметь продолжение. По словам организаторов, выставку предложили провести посольства других стран.
«Мы. Мамы. Сильные»: в Чехии показали выставку с портретами житомирянок и их погибших сыновей. ФОТО