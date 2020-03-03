«Мы. Мамы. Сильные»: в Чехии показали выставку с портретами житомирянок и их погибших сыновей. ФОТО

«В центральном кинотеатре в Праге перед премьерой наши мамы выступили и рассказали о своем горе и боли. Люди просто плакали, чехи становились перед фотографиями и были в ступоре. Одна фотография - мама с портретом погибшего сына-героя, другая - мама в украинской хустке и костюме. Важно было показать именно глаза, потому что в них - вся материнская боль», - говорит Юлия Толмачева, военный волонтер, организатор выставки.