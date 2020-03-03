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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 3 » 08:33:08

«Мы. Мамы. Сильные»: в Чехии показали выставку с портретами житомирянок и их погибших сыновей. ФОТО

Сегодня, 08:36:08 967 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мы. Мамы. Сильные»: в Чехии показали выставку с портретами житомирянок и их погибших сыновей. ФОТО

 «Мы. Мамы. Сильные» - фотовыставка под таким названием показали в столице Чехии, она посвящена женщинам с Житомирщины. На 12 фото - изображения женщин, которые держат в руках портреты своих погибших сыновей.

«Эта выставка - память об их героических сыновьях, отдавших жизнь за Украину. Их объединило материнское горе, и теперь, собираясь, они поддерживают друг друга, переживая боль потери родных», - отмечают организаторы.

Трехдневную фотовыставку с участием мам погибших героев Лилии Ильницкой и Елены Максименко представили на центральной площади Праги. Также портреты выставили в кинотеатре «Atlas», где состоялся показ украинского фильма «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича.
 

«В центральном кинотеатре в Праге перед премьерой наши мамы выступили и рассказали о своем горе и боли. Люди просто плакали, чехи становились перед фотографиями и были в ступоре. Одна фотография - мама с портретом погибшего сына-героя, другая - мама в украинской хустке и костюме. Важно было показать именно глаза, потому что в них - вся материнская боль», - говорит Юлия Толмачева, военный волонтер, организатор выставки.


«Ко мне подходили парни чехи и плакали, благодарили за наших детей, которые являются примером для других», - рассказывает Елена Максименко, сын которой погиб в 2016 году вблизи Широкино.

В мае трогательно-трагический фотопроект будет иметь продолжение. По словам организаторов, выставку предложили провести посольства других стран.











Тэги: АТО, Война, фотовыставка, матери
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