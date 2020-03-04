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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 4 » 10:37:41

В центре Житомира спецслужбы оцепили синагогу: проверяют сообщение о минировании. ОБНОВЛЕНО

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В центре Житомира спецслужбы оцепили синагогу: проверяют сообщение о минировании. ОБНОВЛЕНО

 В Житомире милиция проверяет сообщение о заминировании помещения на улице Малой Бердичевской. Как стало известно "Журналу Житомира", речь идет о синагоне.

"4 марта на электронную почту Главного управления Нацполиции в области пришло письмо с сообщением о минировании помещения по ул. Малой Бердичевской. Полицейские проводят обязательные меры для обеспечения безопасности граждан", - информирует ГУНП Житомирщины.

На место происшествия выехали и работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные и другие подразделения полиции, а также экстренные службы.

Правоохранители ограничили доступ к потенциально опасной территории. Специалисты-взрывотехники и кинологи осматривают помещения и прилегающие территории.

Кроме того, полицейские устанавливают личность злоумышленника, который послал сообщение.
 
Работники взрывотехнической службы завершили обследование помещения по ул. Малой Бердичевской и прилегающей территории. Никаких угроз не обнаружено.
Тэги: полиция, Житомир, СИНАГОГА, минирование
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