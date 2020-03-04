В Житомире милиция проверяет сообщение о заминировании помещения на улице Малой Бердичевской. Как стало известно "Журналу Житомира
", речь идет о синагоне.
"4 марта на электронную почту Главного управления Нацполиции в области пришло письмо с сообщением о минировании помещения по ул. Малой Бердичевской. Полицейские проводят обязательные меры для обеспечения безопасности граждан"
, - информирует ГУНП Житомирщины.
На место происшествия выехали и работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные и другие подразделения полиции, а также экстренные службы.
Правоохранители ограничили доступ к потенциально опасной территории. Специалисты-взрывотехники и кинологи осматривают помещения и прилегающие территории.
Кроме того, полицейские устанавливают личность злоумышленника, который послал сообщение.
Работники взрывотехнической службы завершили обследование помещения по ул. Малой Бердичевской и прилегающей территории. Никаких угроз не обнаружено.
В центре Житомира спецслужбы оцепили синагогу: проверяют сообщение о минировании. ОБНОВЛЕНО