В Житомире запретили гастроли передвижных цирков с животными

В Житомире и на территории городской объединенной территориальной громады запретили размещение передвижных цирков, которые используют в номерах животных.
Соответствующее решение принял 4 марта исполнительный комитет Житомирского городского совета.
"Житомир за гуманное отношение к животным! Только что исполнительный комитет поддержал проект решения о запрете размещения в пределах Житомирской городской ОТГ передвижных цирков, зверинцев, зоопарков, выставок с привлечением диких животных", - сообщил в Facebook городской голова Сергей Сухомлин.
Запрет действует только на передвижные цирки и зоопарки. На стационарные, например контактный зоопарк, она не распространяется.
Напомним, летом 2018 петиция житомирян о запрете передвижных цирков
с животными за 3 дня набрала необходимое количество голосов. Кроме того, в июле 2018, в Житомире оштрафовали гастрольный цирк за ненадлежащее содержание животных
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