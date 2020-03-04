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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 4 » 12:19:13

В Житомире запретили гастроли передвижных цирков с животными

Сегодня, 12:36:13 610 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире запретили гастроли передвижных цирков с животными

 В Житомире и на территории городской объединенной территориальной громады запретили размещение передвижных цирков, которые используют в номерах животных.

Соответствующее решение принял 4 марта исполнительный комитет Житомирского городского совета.
 

"Житомир за гуманное отношение к животным! Только что исполнительный комитет поддержал проект решения о запрете размещения в пределах Житомирской городской ОТГ передвижных цирков, зверинцев, зоопарков, выставок с привлечением диких животных", - сообщил в Facebook городской голова Сергей Сухомлин.


Запрет действует только на передвижные цирки и зоопарки. На стационарные, например контактный зоопарк, она не распространяется.

Напомним, летом 2018 петиция житомирян о запрете передвижных цирков с животными за 3 дня набрала необходимое количество голосов. Кроме того, в июле 2018, в Житомире оштрафовали гастрольный цирк за ненадлежащее содержание животных.
Тэги: Житомир, животные, запрет, цирк
Комментариев: 2
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 13:32:30, Сегодня [Материал]
-3

Кто в Житомире жил, тот в цирке не смеётся... у нас вся жизнь - сплошной цирк с конями.
CPTN
2 AntiHype (CPTN)   • 15:53:10, Сегодня [Материал]
0

Вот и славно.
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