Минсоцполитики вспомнило о житомирском «Прозрачном офисе» и согласовало закупку мебели

«Вчера состоялось заседание рабочей группы в Министерстве социальной политики. Было согласовано, что закупка мебели и техники для нашего «Прозрачного офиса» будет осуществляться в пакете закупок Минсоцполитики. Уже у нас все подготовлено и должно быть сегодня подписано министром. Поэтому будет проведена закупка. Ориентировочные сроки - примерно около трех месяцев. То есть все согласовано, мебель, компьютерная техника и все необходимое оборудование будет закупаться, надо только немножко подождать», - отметила директор департамента социальной политики Виктория Краснопир.