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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 4 » 17:45:47

Минсоцполитики вспомнило о житомирском «Прозрачном офисе» и согласовало закупку мебели

Сегодня, 17:45:47 175 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минсоцполитики вспомнило о житомирском «Прозрачном офисе» и согласовало закупку мебели

 Открытие первого в Житомире «Прозрачного офиса» на Полевой задерживается из-за отсутствия мебели и компьютерной техники, закупка которых должна была состояться еще в 2019 году профильным министерством.

Как сообщает Житомир инфо, 3 марта на заседании рабочей группы в министерстве социальной политики все-таки согласовали закупку для житомирского «Прозрачного офиса».
 

«Вчера состоялось заседание рабочей группы в Министерстве социальной политики. Было согласовано, что закупка мебели и техники для нашего «Прозрачного офиса» будет осуществляться в пакете закупок Минсоцполитики. Уже у нас все подготовлено и должно быть сегодня подписано министром. Поэтому будет проведена закупка. Ориентировочные сроки - примерно около трех месяцев. То есть все согласовано, мебель, компьютерная техника и все необходимое оборудование будет закупаться, надо только немножко подождать», - отметила директор департамента социальной политики Виктория Краснопир.


Готовность специалистов к открытию нового ЦНАП в формате «Прозрачный офис» подтвердила и начальник центра предоставления административных услуг Сюзанна Галецкая.

Напомним, ООО «Зодчество ЛТД» выиграло тендер осенью 2018 года по реконструкции админздания в первый в Житомире Центр предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис»Сумма заключенного договора составила 35,4 млн грн. Летом 2019-го рядом с будущим «Прозрачным офисом» начали реконструкцию сквера и фонтана. На работы из госбюджета было направлено 10,6 млн гривен. В октябре для завершения реконструкции сквера и «Прозрачного офиса» выделили еще 34 млн гривен.
Тэги: прозрачный офис, Житомир, ЦНАП
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