Открытие первого в Житомире «Прозрачного офиса» на Полевой задерживается из-за отсутствия мебели и компьютерной техники, закупка которых должна была состояться еще в 2019 году профильным министерством.
Как сообщает Житомир инфо
, 3 марта на заседании рабочей группы в министерстве социальной политики все-таки согласовали закупку для житомирского «Прозрачного офиса».
«Вчера состоялось заседание рабочей группы в Министерстве социальной политики. Было согласовано, что закупка мебели и техники для нашего «Прозрачного офиса» будет осуществляться в пакете закупок Минсоцполитики. Уже у нас все подготовлено и должно быть сегодня подписано министром. Поэтому будет проведена закупка. Ориентировочные сроки - примерно около трех месяцев. То есть все согласовано, мебель, компьютерная техника и все необходимое оборудование будет закупаться, надо только немножко подождать», - отметила директор департамента социальной политики Виктория Краснопир.
Готовность специалистов к открытию нового ЦНАП в формате «Прозрачный офис» подтвердила и начальник центра предоставления административных услуг Сюзанна Галецкая.
Напомним, ООО «Зодчество ЛТД» выиграло тендер осенью 2018 года по реконструкции админздания в первый в Житомире Центр предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис»
. Сумма заключенного договора составила 35,4 млн грн
. Летом 2019-го рядом с будущим «Прозрачным офисом» начали реконструкцию сквера и фонтана
. На работы из госбюджета было направлено 10,6 млн гривен
. В октябре для завершения реконструкции сквера и «Прозрачного офиса» выделили еще 34 млн гривен
.
Минсоцполитики вспомнило о житомирском «Прозрачном офисе» и согласовало закупку мебели