Житомирский облсовет просит отменить «позорную» плату за транспортировку газа

Житомирский областной совет обратился к Президенту, Кабинету министров и Верховной Рады, в котором просит отменить постановление о введении отдельной абонплаты за транспортировку газа.
Документ приняли на сессии облсовета, сообщает Укринформ
.
«Учитывая сложное социально-экономическое положение большинства жителей Украины, обращаемся с просьбой срочно отменить позорное постановление НКРЕКП, которое утвердило абонентскую плату за транспортировку газа и не допустить дальнейшего повышения цен на газ и обнищания населения»
, - говорится в обращении.
Депутаты облсовета считают, что такие начисления несправедливые, ведь украинцы сами проводили трубопроводы для поставок голубого топлива в свои дома.
Напомним, с 1 января 2020 года житомиряне, как и все украинцы, получают две платежки за газ
. Газ - отдельно, доставка - отдельно. Разделение платежек произошло для потребителей всей страны. Тарифы на распределение в каждом регионе разные, причем в Житомире далеко не самые низкие, а три раза выше, чем в Киеве, а с июля станут в четыре раза выше столичных. 13 февраля в Житомире провели акцию протеста и сожгли платежки за газ
.