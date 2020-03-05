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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 5 » 14:48:10

Житомирский облсовет просит отменить «позорную» плату за транспортировку газа

Сегодня, 15:05:10 190 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский облсовет просит отменить «позорную» плату за транспортировку газа

 Житомирский областной совет обратился к Президенту, Кабинету министров и Верховной Рады, в котором просит отменить постановление о введении отдельной абонплаты за транспортировку газа.

Документ приняли на сессии облсовета, сообщает Укринформ.

«Учитывая сложное социально-экономическое положение большинства жителей Украины, обращаемся с просьбой срочно отменить позорное постановление НКРЕКП, которое утвердило абонентскую плату за транспортировку газа и не допустить дальнейшего повышения цен на газ и обнищания населения», - говорится в обращении.

Депутаты облсовета считают, что такие начисления несправедливые, ведь украинцы сами проводили трубопроводы для поставок голубого топлива в свои дома.

Напомним, с 1 января 2020 года житомиряне, как и все украинцы, получают две платежки за газ. Газ - отдельно, доставка - отдельно. Разделение платежек произошло для потребителей всей страны. Тарифы на распределение в каждом регионе разные, причем в Житомире далеко не самые низкие, а три раза выше, чем в Киеве, а с июля станут в четыре раза выше столичных. 13 февраля в Житомире провели акцию протеста и сожгли платежки за газ.
Тэги: Житомир, облсовет, платежка, газ
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:24:38, Сегодня [Материал]
+1

Вона раніше теж була, просто в ціні кубометра газу у тій єдиній платіжці до того як їх стало дві. Тобто іншими словами просять її повернути туди назад? Проблема думаю не у самій другій платіжці, а у незрозумілій формулі нарахування платежу особливо для тих хто не користувався газом чи не користується і таке інше.
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