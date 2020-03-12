В Житомире 11 марта водитель пригородного автобуса №119 проехал на красный сигнал светофора и сразу же был остановлен экипажем патрульной полиции, который находился рядом.
Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения на оживленном перекрестке рядом с центральным автовокзалом. Это зафиксировал видеорегистратор, установленный в авто полицейских.
"Как следствие, на водителя автобуса патрульные полицейские вынесли постановление по части второй статьи 122 КУоАП (Проезд на запрещающий сигнал светофора)"
, - отмечают в патрульной полиции.
Сумма штрафа составляет всего 425 гривен.
Мгновенная карма: в Житомире водитель автобуса проехал на красный свет и тут же был остановлен полицией. ВИДЕО
Может тогда подумают ехать ли на желтый?!?
Это очень серьезное нарушение.
Но это не про нас, увы.
интересно, а полицаи спецсигналы включили, когда так борзо подрезали два правых ряда. Или "як звычайно"?