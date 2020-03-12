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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 12 » 10:49:05

Мгновенная карма: в Житомире водитель автобуса проехал на красный свет и тут же был остановлен полицией. ВИДЕО

Сегодня, 11:01:05 2748 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мгновенная карма: в Житомире водитель автобуса проехал на красный свет и тут же был остановлен полицией. ВИДЕО

 В Житомире 11 марта водитель пригородного автобуса №119 проехал на красный сигнал светофора и сразу же был остановлен экипажем патрульной полиции, который находился рядом.

Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения на оживленном перекрестке рядом с центральным автовокзалом. Это зафиксировал видеорегистратор, установленный в авто полицейских.

"Как следствие, на водителя автобуса патрульные полицейские вынесли постановление по части второй статьи 122 КУоАП (Проезд на запрещающий сигнал светофора)", - отмечают в патрульной полиции.

Сумма штрафа составляет всего 425 гривен.

Тэги: автобус, полиция, пдд, Житомир, нарушение
Комментариев: 8
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 11:14:15, Сегодня [Материал]
+1

200€ в Германии так давайте так же наказывать а то всего 425 гривен.
Может тогда подумают ехать ли на желтый?!?
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 11:18:06, Сегодня [Материал]
-1

Не 200€, а вероятная потеря прав.
Это очень серьезное нарушение.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 12:05:29, Сегодня [Материал]
+2

А пересечение двойной сплошной = покушение на убийство, турма. И нет никаких "не справился с управлением, N погибших".
Но это не про нас, увы.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:26:33, Сегодня [Материал]
0

завтыкал, выдавая бумажные билетики.....

интересно, а полицаи спецсигналы включили, когда так борзо подрезали два правых ряда. Или "як звычайно"?
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 12:06:08, Сегодня [Материал]
+1

Наверное не случайно ролик без звука))
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 11:41:55, Сегодня [Материал]
+1

молодцы мужики, правильно, что штраф впояли и догнали :)
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:45:35, Сегодня [Материал]
-1

Ну надо же... На Восточной-Киевской такое постоянно. По Киевской красный загорается секунд за 5-6 до того, как для Восточной загорится зеленый. И все равно летят, хотя пешеходы уже Киевскую переходят.
Snumsmumrik
8 Serge (Snumsmumrik)   • 14:11:18, Сегодня [Материал]
+4

Бозізьмой, одного штрафанули, а їх таких півміста. На жовте взагалі всі рух починають. Картина на будь-якому перехресті кожен день: доки я дочекаюсь зеленого, щоб почати їхати, - мене вже 2-3 авто об'їжджають.
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