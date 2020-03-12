В северном пригороде продолжается расширение трассы М-06 и начался капитальный ремонт автомобильной трассы М-21 Житомир - Выступовичи. 12 марта Житомирская ОГА пригласила журналистов, чтобы показать, как проходит ремонт международных дорог.
«Эти дороги очень важны для области, ведь М-21 - это международная дорога, а М-06 - строительство объездной вокруг Житомира. Абсолютно изменился подход к ремонту дорог, направляем усилия на капитальную реконструкцию дорог, а не на выполнение ямочного ремонта»
, - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.
Всего в 2020 году в Житомирской области планируют отремонтировать 196,33 км дорог. На это предусмотрено 1 млрд 942,7 млн грн.
Как сообщалось, в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП «Автомагистраль»
на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21. На ремонт участка протяженностью 15 км потратят почти 155 млн грн - по 10,3 млн за каждый километр.
Житомирская объездная дорога будет расширена с двух до четырех полос
. Протяженность дороги составит 22,5 км. Финансирование проекта осуществляется за средства Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка. Стоимость работ составляет около 42 млн евро, подрядчиком выступает китайская компания «Sinohydro Corporation Limited», которая приступила к работам в 2018 году.
ОГА показала, как ремонтируют и строят дороги в северном пригороде Житомира. ФОТО