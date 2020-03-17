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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 17 » 08:14:47

Новые случаи коронавируса: один из больных контактировал с умершей в Радомышле

Вчера, 08:29:45 4591 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые случаи коронавируса: один из больных контактировал с умершей в Радомышле

 Вечером 16 марта в Киеве было лабораторно подтверждено первые два случая коронавируса. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине.

«Парень посещал ее с внучкой женщины. Сейчас он находится на лечении в Александровской больнице Киева», - отметил Кличко.

Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции.
 

«Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома. Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи», - написал Виталий Кличко в Facebook.


Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Радомишля).

Как сообщал «Журнал Житомира», в Украине от коронавируса умер первый человек - это 71-летняя пациентка из Радомышля. Известно, что женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Утром 13 марта у пенсионерки ухудшилось состояние и ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тэги: Эпидемия, Киев, коронавирус
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 09:35:35, Вчера [Материал]
0

Студентиков тоже цепляет. Хотя они уверены, что возраст им поможет
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