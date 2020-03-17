Новые случаи коронавируса: один из больных контактировал с умершей в Радомышле

Вечером 16 марта в Киеве было лабораторно подтверждено первые два случая коронавируса. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине.
«Парень посещал ее с внучкой женщины. Сейчас он находится на лечении в Александровской больнице Киева»
, - отметил Кличко.
Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции.
«Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома. Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи», - написал Виталий Кличко в Facebook.
Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Радомишля).
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Украине от коронавируса умер первый человек
- это 71-летняя пациентка из Радомышля. Известно, что женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Утром 13 марта у пенсионерки ухудшилось состояние
и ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.