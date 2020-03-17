Новым Генеральным прокурором Украины стала Ирина Венедиктова

"Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал президент Владимир Зеленский во время представления кандидатуры Венедиктовой.

"На пороге стоят 226 прокуроров, [а] по люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть решения о восстановлении. Поэтому нужно принять очень важные и законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не лягла", - сказала Венедиктова.