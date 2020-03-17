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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 17 » 10:19:56

Новым Генеральным прокурором Украины стала Ирина Венедиктова

Вчера, 10:42:56 1842 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новым Генеральным прокурором Украины стала Ирина Венедиктова

 Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов, передает "Левый берег".

Ее кандидатуру поддержали 224 депутата из "Слуги народа", 16 - из "За будущее", 13 - из "Доверия", 13 внефракционных и 3 - из ОПЗЖ. Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос" голосовали против.
 

"Впервые в истории Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал президент Владимир Зеленский во время представления кандидатуры Венедиктовой.


Сама кандидат пообещала провести аудит уголовных производств и кадрового состояния органов прокуратуры.
 

"На пороге стоят 226 прокуроров, [а] по люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть решения о восстановлении. Поэтому нужно принять очень важные и законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не лягла", - сказала Венедиктова.


При этом она пообещала быстрое завершение всех уголовных производств, где это возможно. 

"У нас время в стране такое, что нет возможности долго разбираться", - сказала Венедиктова. 

Должность генерального прокурора вакантна с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с тех пор является его заместитель Виктор Чумак.

Рассмотрение кандидатуры Венедиктовой состоялось на втором подряд внеочередном заседании Верховной Рады во вторник. Первое продлилось около полутора часов и касалось реагирования на эпидемию коронавируса.

Напомним, что Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.
Тэги: генпрокурор, Верховная Рада
Комментариев: 13
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 11:46:42, Вчера [Материал]
-1

Надеюсь посадят всяких маргиналов, вроде Порошенко и Стерненко
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:50:08, Вчера [Материал]
-1

Надєйся і жді.
predi
7 predi (predi)   • 17:54:01, Вчера [Материал]
-2

Обоснуй в чому вина Стерненка і чи можна тебе розстріляти без суда і слідства як провокатора і агента російського фашизму як робив це Сталін по відношенню до німецьких фашистів?
asercbr_zt
8 Андрей (asercbr_zt)   • 19:29:10, Вчера [Материал]
-2

Ваше величество не в курсе? Он зарезал человека.
predi
9 predi (predi)   • 19:50:34, Вчера [Материал]
-2

Це мова про того злочинця котрий напав на нього з метою вбивства?
asercbr_zt
10 Андрей (asercbr_zt)   • 20:39:30, Вчера [Материал]
-2

Это Вам Стерненко так сказал?
predi
12 predi (predi)   • 22:03:05, Вчера [Материал]
0

А у путена інша версія?.
То ти його не слухай, він відомий брехун.
asercbr_zt
13 Андрей (asercbr_zt)   • 22:22:17, Вчера [Материал]
-1

Покажешь высказывания Путина про Стрененко?
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 12:10:54, Вчера [Материал]
+1

це що за копія терешкової?
Zefir
3 Моє місто (Zefir)   • 13:43:16, Вчера [Материал]
0

Не змогла сдати іспити на судью, то пішла в прокурори. Ось де жах!!!
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 15:21:36, Вчера [Материал]
0

А Луценко за отсидку в тюрьме получил должность? У него образования юриста не было даже :)
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 15:28:17, Вчера [Материал]
-3

Луценко совсем другое дело. Он будучи на подсосе у Ющенко получил должность министра внутрених дел, потом находясь на подсосе у Порошенко получил должность генпрокурора. Короче, истинный майдановец, характер нордический, выдержанный. Беспощаден к врагам революций. Отличный семьянин; связей, порочивших его, не имел.
MAS-ter
11 Mast (MAS-ter)   • 21:43:54, Вчера [Материал]
-3

Фигасе "порочащих связей не имел"! Вы его жену видели? Разве здоровый и зрячий с такой мог бы оставаться?
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