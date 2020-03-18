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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 18 » 08:22:56

В Украине зафиксировали 7 новых случаев заболевания коронавирусом: среди них есть дети

Сегодня, 08:36:56 1545 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине зафиксировали 7 новых случаев заболевания коронавирусом: среди них есть дети

 В Украине лабораторно подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Также шесть случаев зафиксировано в Черновицкой области - у 33-летней женщины (летальный), и лиц в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев.

"Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая", - отметили в ЦОЗ.

Всего в Украине по состоянию на 20:00 17 марта было выявлено 14 больных короновирусом, двое из которых уже умерли.

 
Тэги: Эпидемия, украина, коронавирус, статистика
Комментариев: 2
predi
1 predi (predi)   • 09:05:54, Сегодня [Материал]
0

Згідно з даними статистики молодь до 30-ти років переносить коронавірус без проблем і загиблих серед цієї вікової групи немає.
А ось коцапи зробили чергове відкриття!
Вони на карантин закрили метро у Львові!
Ну що тут скажеш?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 09:32:28, Сегодня [Материал]
+7

Я би не був би таким однозначним що немає, є але просто меньше. Але головне! Ця група є чудовим рознозчиком, тому що переживає симптоми більш легко, а це означає що людина не панікує, до лікарів може не звертатись, або там ставлять діагноз грві і людина далі спокійно займається своїми звичними справами і розносить вірус іншим.
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