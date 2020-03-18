В Украине лабораторно подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.
Также шесть случаев зафиксировано в Черновицкой области - у 33-летней женщины (летальный), и лиц в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев.
"Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая"
, - отметили в ЦОЗ.
Всего в Украине по состоянию на 20:00 17 марта было выявлено 14 больных короновирусом, двое из которых уже умерли.
В Украине зафиксировали 7 новых случаев заболевания коронавирусом: среди них есть дети
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