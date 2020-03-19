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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 19 » 09:30:42

Відсьогодні OnTaxi працює і в Житомирі     Реклама  

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Відсьогодні OnTaxi працює і в Житомирі

 Відомий український сервіс виклику авто OnTaxi виходить на ринок Житомира. На сьогодні клієнти можуть викликати машини 4-х класів: 
 
  • Економ - від 20 грн;
  • Стандарт - від 30 грн;
  • Комфорт - від 35 грн.
  • Універсал - від 40 грн.

Ціни вказані, враховуючи акційні знижки, які діятимуть до 26.04.2020.

Також будуть доступні й інші переваги сервісу, як наприклад, можливість безготівкового розрахунку, кешбек (повернення сплачених коштів) у розмірі 5% від вартості поїздки у класах “Стандарт” та вище. 

Однією із важливих особливостей сервісу є можливість дізнатися ціну ще до того, як викликав авто. В додатку можна прокласти маршрут і побачити його відстань.

До речі, початкова вартість проїзду включає не тільки подачу машини, але й 1 км шляху. Далі ж додається ціна за кожен кілометр, в залежності від обраного класу.

Авто можна замовити через зручний додаток, на сайті або зателефонувати за номером 2000. До речі, у додатку після реєстрації можна ввести промокод Zhy20, щоб отримати знижку 20 грн на першу поїздку. Активувати можна до кінця квітня 2020 року. 
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