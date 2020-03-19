Відсьогодні OnTaxi працює і в Житомирі

Відомий український сервіс виклику авто OnTaxi виходить на ринок Житомира. На сьогодні клієнти можуть викликати машини 4-х класів:
- Економ - від 20 грн;
- Стандарт - від 30 грн;
- Комфорт - від 35 грн.
- Універсал - від 40 грн.
Ціни вказані, враховуючи акційні знижки, які діятимуть до 26.04.2020.
Також будуть доступні й інші переваги сервісу, як наприклад, можливість безготівкового розрахунку, кешбек (повернення сплачених коштів) у розмірі 5% від вартості поїздки у класах “Стандарт” та вище.
Однією із важливих особливостей сервісу є можливість дізнатися ціну ще до того, як викликав авто. В додатку можна прокласти маршрут і побачити його відстань.
До речі, початкова вартість проїзду включає не тільки подачу машини, але й 1 км шляху. Далі ж додається ціна за кожен кілометр, в залежності від обраного класу.
Авто можна замовити через зручний додаток, на сайті
або зателефонувати за номером 2000. До речі, у додатку після реєстрації можна ввести промокод Zhy20, щоб отримати знижку 20 грн на першу поїздку. Активувати можна до кінця квітня 2020 року.