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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 19 » 09:48:06

Под Житомиром до сих пор горит свалка, едкий дым несет на жилые дома. ФОТО

Сегодня, 09:48:06 699 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром до сих пор горит свалка, едкий дым несет на жилые дома. ФОТО

 В пригороде Житомира в районе Крошни до сих пор горит мусор на городской свалке. Из-за возгорания над полигоном ТБО стоит едкий дым, который в зависимости от направления ветра несет на жилые массивы северо-западной части города.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Алёна Добрынская.

"Последние два дня внимание жителей северо-западной части Житомира отвлекается от темы коронавируса едким дымом с невыносимым запахом, который то пропадает то появляется, в зависимости от времени суток и направления ветра. Уже третьи сутки то горит, то тлеет главная городская свалку, что граничит с микрорайонами Крошня, Соколовский массив, село Солнечное, и с которого очень хорошо видны жилые массивы на ул. Вильский шлях", - отмечает житомирянка.

Ранее "Журнал Житомира" информировал, что возгорание на свалке произошло ночью 16 марта. Тогда пожарные оперативно затушили возгорание, но 17 марта были зарегистрированы новые очаги. По состоянию на утро 19 марта от ГСЧС нет информации о ситуации на полигоне твердых бытовых отходов.





ФОТО: Фейсбук Алёны Добрынской
Тэги: Житомир, Дым, мусор, свалка, пожар
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 10:19:51, Сегодня [Материал]
+1

У директора КАТП Колесника, который за пару тысяч зарплаты умудрился построить три больших частных дома и обеспечить своих дочерей квартирами и дорогими автомашинами, в жизни все удается.
Еще раз : директора коммунального (!!!) предприятия.
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