В пригороде Житомира в районе Крошни до сих пор горит мусор на городской свалке. Из-за возгорания над полигоном ТБО стоит едкий дым, который в зависимости от направления ветра несет на жилые массивы северо-западной части города.
Об этом в соцсети Facebook сообщает Алёна Добрынская
.
"Последние два дня внимание жителей северо-западной части Житомира отвлекается от темы коронавируса едким дымом с невыносимым запахом, который то пропадает то появляется, в зависимости от времени суток и направления ветра. Уже третьи сутки то горит, то тлеет главная городская свалку, что граничит с микрорайонами Крошня, Соколовский массив, село Солнечное, и с которого очень хорошо видны жилые массивы на ул. Вильский шлях"
, - отмечает житомирянка.
Ранее "Журнал Житомира
" информировал, что возгорание на свалке произошло ночью 16 марта. Тогда пожарные оперативно затушили возгорание
, но 17 марта были зарегистрированы новые очаги. По состоянию на утро 19 марта от ГСЧС нет информации о ситуации на полигоне твердых бытовых отходов.
ФОТО: Фейсбук Алёны Добрынской
Под Житомиром до сих пор горит свалка, едкий дым несет на жилые дома. ФОТО
Еще раз : директора коммунального (!!!) предприятия.