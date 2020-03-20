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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 20 » 09:31:22

На Житомирщине мужчина сгорел в собственном дворе, когда жег сухую траву

Сегодня, 09:50:22 924 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина сгорел в собственном дворе, когда жег сухую траву

 В Житомирской области во время ликвидации возгорания сухой травы спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Происшествие произошло 19 марта на окраине Коростеня. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
 

"Случайные очевидцы увидели, что вдоль улицы стелется густой дым, о чем и сообщили спасателям. По прибытию дежурного караула пожарных к месту вызова было установлено, что горит сухая трава на площади около 2 га вдоль приусадебных участков", - говорится в сообщении.


Во время тушения возгорания спасатели обнаружили на земле неподалеку от дома тело обгоревшего хозяина без признаков жизни.

"У мужчины в руках были ветви - вероятно, он пытался потушить возгорание", - говорят спасатели.

Все окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия сейчас устанавливают специалисты.
Тэги: Житомирщина, сухая трава, пожар
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:52:00, Сегодня [Материал]
+3

Сколько раз говорено - не жгите траву. Не доходит...
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:04:40, Сегодня [Материал]
0

У Житомирі у кожному 5-му дворі приватного сектора жгуть ті костри коли стемніє!
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