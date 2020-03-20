На Житомирщине мужчина сгорел в собственном дворе, когда жег сухую траву

В Житомирской области во время ликвидации возгорания сухой травы спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Происшествие произошло 19 марта на окраине Коростеня. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Случайные очевидцы увидели, что вдоль улицы стелется густой дым, о чем и сообщили спасателям. По прибытию дежурного караула пожарных к месту вызова было установлено, что горит сухая трава на площади около 2 га вдоль приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Во время тушения возгорания спасатели обнаружили на земле неподалеку от дома тело обгоревшего хозяина без признаков жизни.
"У мужчины в руках были ветви - вероятно, он пытался потушить возгорание"
, - говорят спасатели.
Все окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия сейчас устанавливают специалисты.