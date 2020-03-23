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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Март » 23 » 08:21:01

Житомирский завод вместо водки может начать выпускать антисептики

Вчера, 08:23:01 4141 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский завод вместо водки может начать выпускать антисептики

 Из-за пандемии коронавируса на полках аптек отсутствуют дезинфицирующие средства, чтобы исправить ситуацию на Житомирском ликеро-водочном завода планируют начать выпускать антисептики.

Об этом 22 марта сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Мы поставили перед собой задачу на ближайшие две недели осуществить переговоры с Житомирским ликеро-водочным заводом и Чудновским спиртовым заводом по дальнейшему перепрофилированию предприятий для создания дезинфекторов для больничных учреждений", - заявил председатель ОГА.


Также планируется провести диалог с бизнесом Житомирщины для привлечения дополнительных средств на покупку аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 1 января остановилась работа Житомирского ликеро-водочного завода и Чудновского спиртового завода. Из-за этого более 400 работников предприятий стали безработными. Ранее на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация: с конца октября 2019 года предприятие не получало спирт для изготовления продукции.
Тэги: антисептик, спирт, ликеро-водочный завод, Житомир
Комментариев: 8
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 09:43:02, Вчера [Материал]
+8

Там может или начнёт? Вот когда начнёт, тогда и напишите. И цену сразу, чтобы знать.
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2 Name Surname (viewer)   • 11:01:53, Вчера [Материал]
+5

В Європі вже: "На заводах по производству парфюмерии для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain начнут производить бесплатные дезинфицирующие средства для рук"
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3 Name Surname (viewer)   • 11:03:54, Вчера [Материал]
0

Санітайзер своїми руками
https://liman.in.ua/sanitajzer-svoimi-rukami-doktor-komarovskij-podelilsya-s-ukraintsami-retseptom-antiseptika/
kolia-68
4 kolia-608 (kolia-68)   • 12:14:24, Вчера [Материал]
+5

Ещё напиши где спирт найти.
RaID
5 Сергій (RaID)   • 14:40:19, Вчера [Материал]
-1

В Санітас аптеці.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:24:12, Вчера [Материал]
+2

На 4. У ментов в гаражах
RaID
6 Сергій (RaID)   • 14:47:23, Вчера [Материал]
0

Ось формула від ВООЗ, яка на відміну від Комаровського розрахована на літр як 100% рідини у результаті, і як результат простіше перераховувати пропорції під наявні компоненти у себе і розраховується від кількості спирту 96% (а не просто спирт як каже Комаровський) який є у вас:

Formulation I

To produce final concentrations of ethanol 80% v/v, glycerol 1.45% v/v, hydrogen peroxide (H2O2) 0.125% v/v.

Pour into a 1000 ml graduated flask:

ethanol 96% v/v, 833.3 ml

H2O2 3%, 41.7 ml

glycerol 98%,14.5 ml

Top up the flask to 1000 ml with distilled water or water that has been boiled and cooled; shake the flask gently to mix the content.
---
Переклад:
Рецептура I

Для отримання кінцевих концентрацій етанолу 80% об/об, гліцерину 1,45% об/об, перекису водню (H2O2) 0,125% об/об.

Налийте в мірну колбу на 1000 мл:

етанол 96% об / об, 833,3 мл

H2O2 3%, 41,7 мл

гліцерин 98%, 14,5 мл

Долийте колбу до 1000 мл дистильованою водою або водою, що кип'ятилася і охолола; обережно струшуйте колбу, щоб змішати вміст.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:23:06, Вчера [Материал]
0

Уже позно. выпускайте лучше водку. Антисептик привезли Китайцы
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