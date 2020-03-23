Житомирский завод вместо водки может начать выпускать антисептики

Из-за пандемии коронавируса на полках аптек отсутствуют дезинфицирующие средства, чтобы исправить ситуацию на Житомирском ликеро-водочном завода планируют начать выпускать антисептики.
Об этом 22 марта сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко
.
"Мы поставили перед собой задачу на ближайшие две недели осуществить переговоры с Житомирским ликеро-водочным заводом и Чудновским спиртовым заводом по дальнейшему перепрофилированию предприятий для создания дезинфекторов для больничных учреждений", - заявил председатель ОГА.
Также планируется провести диалог с бизнесом Житомирщины для привлечения дополнительных средств на покупку аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 1 января остановилась работа Житомирского ликеро-водочного завода
и Чудновского спиртового завода. Из-за этого более 400 работников предприятий стали безработными. Ранее на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация
: с конца октября 2019 года предприятие не получало спирт для изготовления продукции.
https://liman.in.ua/sanitajzer-svoimi-rukami-doktor-komarovskij-podelilsya-s-ukraintsami-retseptom-antiseptika/
Formulation I
To produce final concentrations of ethanol 80% v/v, glycerol 1.45% v/v, hydrogen peroxide (H2O2) 0.125% v/v.
Pour into a 1000 ml graduated flask:
ethanol 96% v/v, 833.3 ml
H2O2 3%, 41.7 ml
glycerol 98%,14.5 ml
Top up the flask to 1000 ml with distilled water or water that has been boiled and cooled; shake the flask gently to mix the content.
---
Переклад:
Рецептура I
Для отримання кінцевих концентрацій етанолу 80% об/об, гліцерину 1,45% об/об, перекису водню (H2O2) 0,125% об/об.
Налийте в мірну колбу на 1000 мл:
етанол 96% об / об, 833,3 мл
H2O2 3%, 41,7 мл
гліцерин 98%, 14,5 мл
Долийте колбу до 1000 мл дистильованою водою або водою, що кип'ятилася і охолола; обережно струшуйте колбу, щоб змішати вміст.