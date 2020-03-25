Экспресс-тест соврал: у больной из Житомира коронавирус не подтвердился

Лабораторные исследования не выявили коронавирусную инфекцию у 58-летней житомирянки, несмотря на положительные результаты экспресс-теста.
Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин
.
"Хотя экспресс-тест дал положительный результат, к счастью, у одной из пациенток диагноз не подтвердился! По второй - ждем. Надеюсь, все будет хорошо", - написал в Facebook мэр Житомира.
Напомним, 24 марта в Житомире экспресс-тесты показали положительные результаты на коронавирус у двух женщин
: пациентки городской больницы №2, 1961 года рождения, а также в 66-летней медсестры этой больницы.
Как-то хреновенько они работают, Сережа...
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