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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 25 » 08:58:15

Экспресс-тест соврал: у больной из Житомира коронавирус не подтвердился

Сегодня, 09:01:15 2203 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экспресс-тест соврал: у больной из Житомира коронавирус не подтвердился

 Лабораторные исследования не выявили коронавирусную инфекцию у 58-летней житомирянки, несмотря на положительные результаты экспресс-теста.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
 

"Хотя экспресс-тест дал положительный результат, к счастью, у одной из пациенток диагноз не подтвердился! По второй - ждем. Надеюсь, все будет хорошо", - написал в Facebook мэр Житомира.


Напомним, 24 марта в Житомире экспресс-тесты показали положительные результаты на коронавирус у двух женщин: пациентки городской больницы №2, 1961 года рождения, а также в 66-летней медсестры этой больницы.
Тэги: коронавирус, Житомир
Комментариев: 4
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 09:20:37, Сегодня [Материал]
+2

В соседней новости: - "Почему-то говорят, что экспресс-тесты не работают - они работают», - рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин."
Как-то хреновенько они работают, Сережа...
systemcheck
2 Systemcheck (systemcheck)   • 09:32:16, Сегодня [Материал]
+2

Т.е. по вашему мэр Житомира виноват в том что тесты не так работают???
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 10:22:54, Сегодня [Материал]
+2

Мэр Житомира виноват в том, что четыре года город разворовывался. Сколько можно было бы тестов купить и какие зарплаты сделать врачам только за стоимость отеля Житомир? За деньги, пропавшие на реконструкции набережной, можно было бы построить и оборудовать классную современную больницу. За деньги, которые могли выручить за помещения, которые подарили клинике Видновлення могли купить не меньше сотни аппаратов ИВЛ. А сколько стоят участки на Речном переулке, которые поделили между собой верхушка мэрии плюс Юзик с инспекции благоустроя? А на станции водных видов спорта сколько украдено? Сотни миллионов гривен ушли в определенные карманы. А могли уйти на здравоохранение или образование.
А вы знаете стоимость автопарка бывшего народного депутата от Житомирщины Розенблата? Наша областная больница меньше стоит.
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 10:33:52, Сегодня [Материал]
0

Т.е. по-моему зачем говорить хорошо про то, что работает хреново.
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