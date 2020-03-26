Для споживачів газу розроблена експрес-реєстрація в онлайн сервісі 104.ua

Щоб споживачам газу не довелось виходити з дому у ці складні для всіх нас часи, в АТ «Житомиргаз» екстрено розробили експрес-доступ до онлайн сервісів на 104.ua Тепер щоб скористатися онлайн сервісами, достатньо дзвінка зі смартфону до контакт-центру АТ «Житомиргаз» (тел. 067-33-38-104, 0412-55-80-04) і ваш Особистий кабінет буде створений
автоматично.
«Карантин обмежує ваші пересування, але не може бути обмеженням для онлайн-сервісів. Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію клієнтів для покращення доступу до сервісів компанії», - говорить керівник клієнтського сервісу АТ «Житомиргаз» Сергій Пікуль.
Для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі смартфону до контакт-центру АТ «Житомиргаз» і назвати свій особовий рахунок. Після цього Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта.
Логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль та користуватись усіма перевагами онлайн-сервісів 104.ua.
За їх допомогою клієнти можуть:
- Гарантовано передати показання лічильника
- Безпечно та просто сплатити за газ і його доставку
- Першими завантажити рахунки
- Відстежувати власне споживання та витрати.
Зараз по Житомирській області 106 тисяч домогосподарств користуються перевагами єдиного онлайн-сервісу 104.ua
Пресслужба АТ «Житомиргаз»