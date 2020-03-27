«Нам нужна помощь частных клиник»: Сухомлин заявил, что частные медучреждения продолжат работать

«В Житомире не поддержали решение областного штаба и не ввели ограничения по работе частных медицинских клиник. Их никто не закрывал, они продолжают работу. Мы считаем, что в данной ситуации помощь частной медицины очень важна для города, она разгружает коммунальные поликлиники. Сейчас стоит задача разгрузить от плановых пациентов больницы города, они должны быть готовы принять больных коронавирусом. Поэтому нам нужна помощь частных клиник и мы не принимали решения об ограничении их работы. Они работают и ни дня не прекращали свою деятельность», - отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
Они будут вести бесплатный прием??? А то как то посещение за 300 грн. не очень по карману.