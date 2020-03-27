Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 27.03.2020    14:19:51
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 27 » 08:58:05

«Нам нужна помощь частных клиник»: Сухомлин заявил, что частные медучреждения продолжат работать

Сегодня, 08:58:05 871 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Нам нужна помощь частных клиник»: Сухомлин заявил, что частные медучреждения продолжат работать

 Власти города не поддержали решение областного штаба относительно ограничения работы частных медицинских учреждений. Поэтому все они продолжат работать в Житомире, несмотря на карантин.

Об этом в эфире программы «Тема дня» на сайте Житомир инфо рассказал мэр города Сергей Сухомлин.
 

«В Житомире не поддержали решение областного штаба и не ввели ограничения по работе частных медицинских клиник. Их никто не закрывал, они продолжают работу. Мы считаем, что в данной ситуации помощь частной медицины очень важна для города, она разгружает коммунальные поликлиники. Сейчас стоит задача разгрузить от плановых пациентов больницы города, они должны быть готовы принять больных коронавирусом. Поэтому нам нужна помощь частных клиник и мы не принимали решения об ограничении их работы. Они работают и ни дня не прекращали свою деятельность», - отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.


Напомним, информацию о закрытии частных медучреждений 26 марта опубликовал главный врач клиники «Медибор» Виктор Борщевский.
Тэги: Житомир, частная медицина, Клиника, Карантин
Комментариев: 3
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 09:13:15, Сегодня [Материал]
-5

Бідні хворі! Підчипити корона вірус і ще попасті у приватну клініку!(((((( Дві біди за раз.
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 13:51:14, Сегодня [Материал]
+2

Кто-то силком тащит больных в частную клинику?
melan
2 melan (melan)   • 10:02:21, Сегодня [Материал]
-1

.....помощь частной медицины очень важна для города, она разгружает коммунальные поликлиники.....

Они будут вести бесплатный прием??? А то как то посещение за 300 грн. не очень по карману.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus