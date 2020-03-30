Житомир тогда и сейчас: фотовзгляд на город сквозь десятилетия

100 лет назад Житомир был совсем не таким, каким его знают современные жители: город имел старинную мостовую, уютные улочки и красивые здания. После Второй мировой уцелело немного, большинство зданий были разрушены.
Фотопроект от Константина Галактионова позволит оценить, как изменился облик Житомира в течение десятков лет.
Житомирянин размещает в соцсети Facebook
коллажи, состоящие из двух частей: в левой – старый снимок из архивных коллекций фотографов, справа - современное фото, сделанное с аналогичного ракурса.
«Журнал Житомира
» собрал лучшие фотоработы.
Сквер за Домом правосудия. 1960-е - 2019 год
ЦУМ. 1962 год - 2020 год
Улица Победы, Спасо-Преображенский кафедральный собор. 1941 год - 2020 год
Перекресток Небесной Сотни - Бориса Тена. 1977 - 2020
Стадион "Спартак". 1960-е - 2020 год
Житомирский областной музыкально-драматический театр. 1964 год - 2020 год
Площадь Соборная. 1950 год - 2020 год
Кинотеатр "Украина". 1958 год - 2020 год
Соборная площадь. 1941 год - 2020 год
Вход в парк имени Гагарина. 1965 год - 2020 год
Улица Театральная. 1957 год - 2020 год
Сквер за Домом правосудия. 1942 год - 2020 год
Улица Михайловская. 1956 год - 2020 год
Улица Пушкинская. 1910 год - 2020 год
Соборная площадь. 1942 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская, поликлиника. 1898 год - 2020 год
Трамвай на Соборной площади. 1950 год - 2020 год
Соборная площадь. 1967 год - 2020 год
Улица Киевская. 1963 год - 2020 год
Кафедральный костел Святой Софии. 1920 год - 2020 год
Соборная площадь. 1918 год - 2020 год
Улица Пушкинская. Конец 19-го века - 2020 год
Улица Киевская. 1943 год - 2020 год
Перекресток улиц Ивана Кочерги - Святослава Рихтера. 1970 год - 2020 год
Улица Киевская. 1918 год - 2020 год
Соборная площадь. 1957 год - 2020 год
Улица Ивана Франко, ныне колледж культуры и искусств. 1900-е - 2020 год
Перекресток улиц Михайловская - Б. Бердичевская. 1910 год - 2020 год
Житний рынок. 1942 год - 2020 год
Улица Качиньского. 1942 год - 2020 год
Улица Киевская. 1961 год - 2020 год
Улица Качиньского. 1985 год - 2020 год
Улица Киевская. 1968 год - 2020 год
Железнодорожный вокзал. 1975 год - 2020 год
Площадь Королёва. 1973 год - 2020 год
Улица Лятошинского. 1945 год - 2020 год
Улица Киевская. 1900-е - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1900-е - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1960 год - 2020 год
Площадь Королёва. 1956 год - 2020 год
Старый бульвар. 1908 год - 2020 год
Улица Киевская. 1985 год - 2020 год
Улица Качиньского. 1918 год - 2020 год
Улица Качиньского. 1957 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1946 год - 2020 год
Улица Киевская. 1952 год - 2020 год
Соборная площадь. 1941 год - 2020 год
Кинотеатр "Жовтень". 1985 год -2020 год
Улица Михайловская, замена брусчатки на асфальт. 1936 год - 2020 год
Начало улице Большой Бердичевской. 1916 год - 2020 год
Улица Киевская. 1905 год - 2020 год
Перекресток улиц Грушевского - Победы. 1904 год - 2020 год
Улица Грушевского, библиотека. 1900 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1918 год - 2020 год
Улица Бориса Тена. 1976 год -2020 год
Улица Михайловская. 1937 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1910 год - 2020 год
Михайловский собор. 1942 год - 2020 год
Улица Победы. 1962 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская, прокладка коллектора. 1955 год - 2020 год
Улица Киевская и Михайловский собор. 1910-е - 2020 год
Улица Рыльского. 1965 год - 2020 год
Улица Трояновская. 1965 год - 2020 год
Сквер за Домом правосудия. 1965 год - 2020 год
Улица Михайловская. 1961 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская, ныне поликлиника. 1947 год - 2020 год
Площадь Победы. 1979 год - 2020 год
Улица Михайловская. 1910-е - 2020 год
Перекресток улиц Большая Бердичевская - Театральная. 1941 год - 2020 год
Площадь Победы. 1965 год - 2020 год
Соборная площадь. Начало 1900-х - 2020 год
Соборная площадь. 1973 год - 2020 год
Городской парк. 1961 год - 2020 год
Соборная площадь. 1900-е - 2020 год
Улица Михайловская. 1940 год - 2020 год
Старый бульвар. 1940 год - 2020 год
Улица Лятошинского. 1938 год - 2020 год
Улица Ивана Кочерги. 1909 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1950 год - 2020 год
Старый бульвар. 1980 год - 2020 год
Улица Киевская. 1979 год - 2020 год
Железнодорожный вокзал. 1944 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1942 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1941 год - 2020 год
Улица Кафедральная. 1994 год - 2020 год
Центральный автовокзал. 1985 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1984 год - 2020 год
Улица Большая Бердичевская. 1950 год - 2020 год
Центральный корпус Полесского национального университета. 1942 год - 2020 год