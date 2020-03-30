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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 30 » 08:00:53

Житомир тогда и сейчас: фотовзгляд на город сквозь десятилетия

Вчера, 13:37:49 2790 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир тогда и сейчас: фотовзгляд на город сквозь десятилетия

 100 лет назад Житомир был совсем не таким, каким его знают современные жители: город имел старинную мостовую, уютные улочки и красивые здания. После Второй мировой уцелело немного, большинство зданий были разрушены.

Фотопроект от Константина Галактионова позволит оценить, как изменился облик Житомира в течение десятков лет. 

Житомирянин размещает в соцсети Facebook коллажи, состоящие из двух частей: в левой – старый снимок из архивных коллекций фотографов, справа - современное фото, сделанное с аналогичного ракурса. 

«Журнал Житомира» собрал лучшие фотоработы.

Сквер за Домом правосудия. 1960-е - 2019 год
 
ЦУМ. 1962 год - 2020 год
 
Улица Победы, Спасо-Преображенский кафедральный собор. 1941 год - 2020 год
 
Перекресток Небесной Сотни - Бориса Тена. 1977 - 2020
 
Стадион "Спартак". 1960-е - 2020 год
 
Житомирский областной музыкально-драматический театр. 1964 год - 2020 год
 
Площадь Соборная. 1950 год - 2020 год
 
Кинотеатр "Украина". 1958 год - 2020 год


Соборная площадь. 1941 год - 2020 год


Вход в парк имени Гагарина. 1965 год - 2020 год


Улица Театральная. 1957 год - 2020 год


Сквер за Домом правосудия. 1942 год - 2020 год


Улица Михайловская. 1956 год - 2020 год
 
Улица Пушкинская. 1910 год - 2020 год


Соборная площадь. 1942 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская, поликлиника. 1898 год - 2020 год


Трамвай на Соборной площади. 1950 год - 2020 год


Соборная площадь. 1967 год - 2020 год


Улица Киевская. 1963 год - 2020 год


Кафедральный костел Святой Софии. 1920 год - 2020 год

Соборная площадь. 1918 год - 2020 год


Улица Пушкинская. Конец 19-го века - 2020 год


Улица Киевская. 1943 год - 2020 год


Перекресток улиц Ивана Кочерги - Святослава Рихтера. 1970 год - 2020 год


Улица Киевская. 1918 год - 2020 год


Соборная площадь. 1957 год - 2020 год


Улица Ивана Франко, ныне колледж культуры и искусств. 1900-е - 2020 год


Перекресток улиц Михайловская - Б. Бердичевская. 1910 год - 2020 год


Житний рынок. 1942 год - 2020 год


Улица Качиньского. 1942 год - 2020 год


Улица Киевская. 1961 год - 2020 год


Улица Качиньского. 1985 год - 2020 год


Улица Киевская. 1968 год - 2020 год


Железнодорожный вокзал. 1975 год - 2020 год


Площадь Королёва. 1973 год - 2020 год


Улица Лятошинского. 1945 год - 2020 год


Улица Киевская. 1900-е - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1900-е - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1960 год - 2020 год


Площадь Королёва. 1956 год - 2020 год


Старый бульвар. 1908 год - 2020 год


Улица Киевская. 1985 год - 2020 год


Улица Качиньского. 1918 год - 2020 год


Улица Качиньского. 1957 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1946 год - 2020 год


Улица Киевская. 1952 год - 2020 год


Соборная площадь. 1941 год - 2020 год


Кинотеатр "Жовтень". 1985 год -2020 год


Улица Михайловская, замена брусчатки на асфальт. 1936 год - 2020 год


Начало улице Большой Бердичевской. 1916 год - 2020 год


Улица Киевская. 1905 год - 2020 год


Перекресток улиц Грушевского - Победы. 1904 год - 2020 год


Улица Грушевского, библиотека. 1900 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1918 год - 2020 год


Улица Бориса Тена. 1976 год -2020 год


Улица Михайловская. 1937 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1910 год - 2020 год


Михайловский собор. 1942 год - 2020 год


Улица Победы. 1962 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская, прокладка коллектора. 1955 год - 2020 год


Улица Киевская и Михайловский собор. 1910-е - 2020 год


Улица Рыльского. 1965 год - 2020 год


Улица Трояновская. 1965 год - 2020 год


Сквер за Домом правосудия. 1965 год - 2020 год


Улица Михайловская. 1961 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская, ныне поликлиника. 1947 год - 2020 год


Площадь Победы. 1979 год - 2020 год


Улица Михайловская. 1910-е - 2020 год


Перекресток улиц Большая Бердичевская - Театральная. 1941 год - 2020 год


Площадь Победы. 1965 год - 2020 год


Соборная площадь. Начало 1900-х - 2020 год


Соборная площадь. 1973 год - 2020 год


Городской парк. 1961 год - 2020 год


Соборная площадь. 1900-е - 2020 год


Улица Михайловская. 1940 год - 2020 год


Старый бульвар. 1940 год - 2020 год


Улица Лятошинского. 1938 год - 2020 год


Улица Ивана Кочерги. 1909 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1950 год - 2020 год


Старый бульвар. 1980 год - 2020 год


Улица Киевская. 1979 год - 2020 год


Железнодорожный вокзал. 1944 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1942 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1941 год - 2020 год


Улица Кафедральная. 1994 год - 2020 год


Центральный автовокзал. 1985 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1984 год - 2020 год


Улица Большая Бердичевская. 1950 год - 2020 год


Центральный корпус Полесского национального университета. 1942 год - 2020 год
Тэги: Житомир, история, ретро, Фото
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