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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 30 » 07:26:26

Швейная фабрика на Житомирщине начала шить защитные костюмы для врачей

Вчера, 07:26:26 3204 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Швейная фабрика на Житомирщине начала шить защитные костюмы для врачей

 В городе Новоград-Волынский на швейной фабрике "Леся" начали массовое производство защитных костюмов для медработников, которые контактируют с больными COVID-19 и другими инфекционными болезнями.

По информации Житомирской ОГА, пошитая спецодежда соответствует международным стандартам, её создают из специальной ткани - ламинированного спанбонда.
 

"Поскольку медработники сейчас остро нуждаются именно в такой защитной одежде, то швейная фабрика "Леся" готова помочь с защитой врачей, которые защищают тысячи человеческих жизней", - отмечает председатель наблюдательного совета фабрики Николай Сиченко.


Первую партию - 100 костюмов - бесплатно передали для работников Новоград-Волынской районной больницы.

Кроме того, швейная фабрика приобрела собственными средствами новый аппарат для искусственной вентиляции легких, который расширит спектр возможностей врачей Новоград-Волынской районной больницы.

Тэги: Житомирщина, Фабрика, защитные костюмы, медики
Комментариев: 3
predi
1 predi (predi)   • 07:32:48, Вчера [Материал]
+3

Добрі справи добрих людей.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:13:26, Вчера [Материал]
+5

Хорошее дело.
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 13:36:17, Вчера [Материал]
0

Нам всем тоже нужно помогать-за нас никто не подумает.Перечислять деньги олигархи тоже не спешат как видите.
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