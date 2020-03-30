Швейная фабрика на Житомирщине начала шить защитные костюмы для врачей

В городе Новоград-Волынский на швейной фабрике "Леся" начали массовое производство защитных костюмов для медработников, которые контактируют с больными COVID-19 и другими инфекционными болезнями.
По информации Житомирской ОГА, пошитая спецодежда соответствует международным стандартам, её создают из специальной ткани - ламинированного спанбонда.
"Поскольку медработники сейчас остро нуждаются именно в такой защитной одежде, то швейная фабрика "Леся" готова помочь с защитой врачей, которые защищают тысячи человеческих жизней", - отмечает председатель наблюдательного совета фабрики Николай Сиченко.
Первую партию - 100 костюмов - бесплатно передали для работников Новоград-Волынской районной больницы.
Кроме того, швейная фабрика приобрела собственными средствами новый аппарат для искусственной вентиляции легких, который расширит спектр возможностей врачей Новоград-Волынской районной больницы.