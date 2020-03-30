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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 30 » 09:35:26

Минздрав выбрал в Житомирской области 12 больниц, куда будут госпитализировать больных коронавирусом

Вчера, 09:47:49 10866 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минздрав выбрал в Житомирской области 12 больниц, куда будут госпитализировать больных коронавирусом

 Министерство здравоохранения определило перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19, в него попали 240 медицинских учреждений по всей территории Украины.

Эти больницы предусмотрены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Список медицинских учреждений опубликован на сайте Минздрава.

«Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, МОЗ и НСЗУ. Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов», - говорится в сообщении.

В Житомире и пригороде это: Первая городская больница, Житомирская областная детская больница, Житомирская районная больница.

Еще 9 больниц находится в райцентрах Житомирской области: Любаре, Чуднове, Бердичеве, Коростышеве, Новограде-Волынском, Малине, Коростене, Олевске и Овруче. Список больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

Тэги: коронавирус, МОЗ, Житомирская область, больницы
Комментариев: 5
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:16:59, Вчера [Материал]
-2

Про областную забыли написать.
zt-gregori
3 Игорь (zt-gregori)   • 14:10:20, Вчера [Материал]
-1

не забули, її немає у переліку.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:00:45, Вчера [Материал]
0

В списке нет. А палаты для зараженных готовят.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:00:49, Вчера [Материал]
0

У нас в Житомире на Смолянке хранится госзапас на случай войны и стихийного бедствия. Директор Андрей Павлусенко. Вопрос к директору есть ли в наличии этот запас и если есть для чего вы его храните??? Вместо того чтобы побираться у Китайцев нужно воспользоваться НЗ именно для этих целей он и был создан. Многих интересует что туда входит. Помимо продуктов питания весь спектр медицинского оборудования. халаты. переевязочный материал , медмаски. дыхательные аппараты. В общем начиная от иголок и носков кончая костюмами химзащиты. Слушаю вас внимательно.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:12:29, Вчера [Материал]
0

Я так понял. что Павлусенко засунул язык в жо.у.. А может Суслык нам расскажет....Николай Петрович расскажите пожалуста если в наличии Неприкосновенный Запас которым руководит Павлусенко ? И не только... в области есть и другие склады. Проясните.... эта информация нужна обществу. И знает ли Президент . что у Страны есть такой запас ?
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