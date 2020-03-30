Министерство здравоохранения определило перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19, в него попали 240 медицинских учреждений по всей территории Украины.
Эти больницы предусмотрены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Список медицинских учреждений опубликован на сайте Минздрава
.
«Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, МОЗ и НСЗУ. Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов»
, - говорится в сообщении.
В Житомире и пригороде это: Первая городская больница, Житомирская областная детская больница, Житомирская районная больница.
Еще 9 больниц находится в райцентрах Житомирской области: Любаре, Чуднове, Бердичеве, Коростышеве, Новограде-Волынском, Малине, Коростене, Олевске и Овруче. Список больниц будет увеличиваться в случае необходимости.
Минздрав выбрал в Житомирской области 12 больниц, куда будут госпитализировать больных коронавирусом