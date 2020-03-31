Рада проголосовала за открытие рынка земли с 2021 года

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения. За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов.
Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона, сообщает "РБК-Украина
".
Что предусматривает земельная реформа
Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).
Основные положения принятого законопроекта:
- До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
- Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
- Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.
- Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.
- С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
- Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.
- Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.
- Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.
- Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Принятие "земельного закона" - условие увеличения программы МВФ
27 марта во время заседания фракции "Слуга народа" Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов. Президент отметил, что без получения помощи от международных партнеров стране грозит падение экономики и дефолт. Условием предоставления помощи от Фонда является принятие закона о банках и закона о земле. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.
До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.
Вы серьёзно считаете, что если даже эти Ваши транснациональные корпорации каким-то образом умудрятся обойти закон, то они будут корячиться ради 100 Га?