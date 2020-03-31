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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 31 » 07:59:32

Рада проголосовала за открытие рынка земли с 2021 года

Сегодня, 07:59:32 391 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада проголосовала за открытие рынка земли с 2021 года

 Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения. За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона, сообщает "РБК-Украина".
 

Что предусматривает земельная реформа


Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).

Основные положения принятого законопроекта:
 
  • До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
  • Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
  • Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.
  • Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.
  • С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
  • Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.
  • Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.
  • Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.
  • Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
  • Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.


Принятие "земельного закона" - условие увеличения программы МВФ


27 марта во время заседания фракции "Слуга народа" Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов. Президент отметил, что без получения помощи от международных партнеров стране грозит падение экономики и дефолт. Условием предоставления помощи от Фонда является принятие закона о банках и закона о земле. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.
Тэги: украина, Рада, рынок земли
Комментариев: 5
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 08:22:34, Сегодня [Материал]
-1

Давно пора было.
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 08:36:01, Сегодня [Материал]
0

Скажите, вы верите что её сейчас бросятся покупать фермеры, которые на ней работают? По 10 тыс. га? Или транснациональные корпорации (см. голод в Аргентине) - и фермеры в пролёте?
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 08:58:52, Сегодня [Материал]
0

А кто Вам сказал, что сейчас её вообще кто-то бросится покупать? Цена еще не сложилась, думаю что сейчас как раз рынок замрёт. Ну а насчет транснациональных корпораций - ну почитайте же Вы закон. Ну или хотя бы саму статью. Специально для Вас процитирую:
До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.

Вы серьёзно считаете, что если даже эти Ваши транснациональные корпорации каким-то образом умудрятся обойти закон, то они будут корячиться ради 100 Га?
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 08:34:34, Сегодня [Материал]
-2

как по мне идиоты, и выглядело само голосование так же.
melan
4 melan (melan)   • 08:44:43, Сегодня [Материал]
-1

Земля давно уже раздеребанена. Откройте кадастр и посмотрите. У каждого надела есть хозяин. А продавать или нет это хозяину решать
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