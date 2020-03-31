На трассе в Житомирской области водитель "Нивы" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем полиции. Как выяснилось, виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии.
"В с. Корчовка водитель автомобиля ВАЗ-21214 ("Нива"), 21-летний житель Олевского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего, жителя районного центра", - сообщает ГУНП Житомирской области.
В результате ДТП травмы получил водитель "Нивы", водитель и пассажир другого автомобиля.
Как стало известно "Журналу Житомира
", ВАЗ 2110 - это служебный автомобиль Романовского отделения полиции, травмированые водитель и пассажир - полицейские, которые на тот момент находились на службе.
Водителя "Нивы" на месте ДТП проверили на состояние опьянения и обнаружили в крови 1,4 промилле. Сейчас идет установление всех обстоятельств ДТП.
На Житомирщине пьяный водитель вылетел на встречку и столкнулся с полицейской машиной