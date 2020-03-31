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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 31 » 09:54:33

На Житомирщине пьяный водитель вылетел на встречку и столкнулся с полицейской машиной

Вчера, 10:11:33 1629 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине пьяный водитель вылетел на встречку и столкнулся с полицейской машиной

 На трассе в Житомирской области водитель "Нивы" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем полиции. Как выяснилось, виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии.
 

"В с. Корчовка водитель автомобиля ВАЗ-21214 ("Нива"), 21-летний житель Олевского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего, жителя районного центра", - сообщает ГУНП Житомирской области.


В результате ДТП травмы получил водитель "Нивы", водитель и пассажир другого автомобиля.

Как стало известно "Журналу Житомира", ВАЗ 2110 - это служебный автомобиль Романовского отделения полиции, травмированые водитель и пассажир - полицейские, которые на тот момент находились на службе.

Водителя "Нивы" на месте ДТП проверили на состояние опьянения и обнаружили в крови 1,4 промилле. Сейчас идет установление всех обстоятельств ДТП.
Тэги: Житомирщина, полиция, дтп
Комментариев: 3
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 12:39:55, Вчера [Материал]
0

1.4 промилле алкоголя в крови. Это какому количеству выпитой водки соответствует?
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 13:10:52, Вчера [Материал]
0

Это никто так не скажет. Зависит от того, сколько времени прошло после распития алкоголя, от массы тела и т.д. Вот почитал в интернете, что у мужчины 75кг. после выпитой бутылки 0,5 водки, спустя 12 часов показывает примерно 0,68 промилле.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:56:38, Вчера [Материал]
-3

судя по тексту полицаи спровоцировали ДТП и пытаюцца свалить вину на мужика защитившегося от коронавируса...
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