Международная компания передала житомирским больницам дезинфицирующие средства

«Спасибо представителям бизнеса на Житомирщине, которые приобщаются к решению вопросов защиты от коронавируса. На днях мы получили нужное количество дезинфицирующих средств и средств гигиены для больниц от компании «Юнилевер Украина». Призываю всех жителей области соблюдать обязательные гигиенические правила и санитарные нормы, что поможет остановить распространение вируса и уберечь наших граждан от инфицирования», - отмечает председатель ОГА Виталий Бунечко.