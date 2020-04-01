Международная компания передала житомирским больницам дезинфицирующие средства

Международная компания «Unilever Украина» передала больницам Житомирской области партию дизинфикуючих средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.
По информации Житомирской ОГА, больницам передали 200 литров дезинфицирующего средства и около 200 единиц мыла.
«Спасибо представителям бизнеса на Житомирщине, которые приобщаются к решению вопросов защиты от коронавируса. На днях мы получили нужное количество дезинфицирующих средств и средств гигиены для больниц от компании «Юнилевер Украина». Призываю всех жителей области соблюдать обязательные гигиенические правила и санитарные нормы, что поможет остановить распространение вируса и уберечь наших граждан от инфицирования», - отмечает председатель ОГА Виталий Бунечко.
В международной компании отмечают, что планируют постепенно покрыть все области Украины, ведь спрос на дезинфицирующие средства в медучреждениях достаточно высок.
Как сообщал «Журнал Житомира
», за неделю на спецсчета четырех житомирских больниц, открытых для благотворительных взносов на предотвращение распространения COVID-19, поступило 372 942 грн
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