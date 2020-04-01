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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 1 » 17:53:53

Житомир вскоре приобретет 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, – Сухомлин

Вчера, 18:04:53 585 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир вскоре приобретет 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, – Сухомлин

 Для городских больниц Житомира необходимо приобрести не менее 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. 8 аппаратов ИВЛ планируют купить в ближайшие дни.

Об этом городской голова Житомира Сергей Сухомлин сообщил в Facebook.
 

«Вот потребность городских больниц в средствах защиты в месяц интенсивной работы. Нам нужно закупить еще минимум 10 аппаратов ИВЛ. В ближайшее время планируем приобрести 8. Сейчас в наличии 41», - написал мэр.


Сухомлин также опубликовал реквизиты банковских счетов, на которые можно перечислять благотворительную помощь.
 
  • КП «Лікарня №1» ЖМР – UA163117440000026008055829300 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744);
 
  • КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР – UA283117440000026009055823521 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744);
 
  • КП «Дитяча лікарня імені В.Й.Башека» ЖМР – UA 283117440000026000055828774 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744);
 
  • КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ЖМР – UA 623117440000026000055834564 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 311744).
 
  • БФ «Людяність». МФО 320478 Укргазбанк. Код фонду: 22064928. Р/р UA 59320478000002600192


Тэги: больница, ИВЛ, закупка, Житомир
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