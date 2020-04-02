В Житомире мужчина попытался украсть из церкви пожертвования. Свидетелем преступления стала женщина, которая в тот момент находилась в храме. Она не позволила мужчине скрыться с места происшествия вместе с деньгами.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
«На днях на централизованный пульт управления полиции охраны в области поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одной из житомирских церквей. Буквально через несколько минут в храма прибыл дежурный наряд правоохранителей. У храма к полицейским обратилась пенсионерка и указала на мужчину как на такого, который пытался вынести из церкви пожертвования»
, - информирует полиция.
Как выяснилось, уличенным в краже оказался 39-летний житель Новоград-Волынского района. Для установления всех обстоятельств мужчину доставили в полицейский отдел.
Правовая квалификация события - ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За попытку кражи денег, согласно действующему законодательству, задержанному может грозить наказание от штрафа и до лишения свободы сроком до 3 лет.
Напомним, из-за пандемии коронавируса и введенного карантина Свято-Михайловский кафедральный собор в Житомире проводит богослужения на Youtube
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В Житомире мужчина пытался украсть из церкви пожертвования: вора остановила пенсионерка