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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 2 » 11:22:08

В Житомире мужчина пытался украсть из церкви пожертвования: вора остановила пенсионерка

Вчера, 11:32:04 811 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина пытался украсть из церкви пожертвования: вора остановила пенсионерка

 В Житомире мужчина попытался украсть из церкви пожертвования. Свидетелем преступления стала женщина, которая в тот момент находилась в храме. Она не позволила мужчине скрыться с места происшествия вместе с деньгами.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

«На днях на централизованный пульт управления полиции охраны в области поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одной из житомирских церквей. Буквально через несколько минут в храма прибыл дежурный наряд правоохранителей. У храма к полицейским обратилась пенсионерка и указала на мужчину как на такого, который пытался вынести из церкви пожертвования», - информирует полиция.

Как выяснилось, уличенным в краже оказался 39-летний житель Новоград-Волынского района. Для установления всех обстоятельств мужчину доставили в полицейский отдел.

Правовая квалификация события - ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За попытку кражи денег, согласно действующему законодательству, задержанному может грозить наказание от штрафа и до лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и введенного карантина Свято-Михайловский кафедральный собор в Житомире проводит богослужения на Youtube.
Тэги: пожертвования, церковь, Житомир, кража
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