Ночью 2 апреля в Житомире местные жители случайно обнаружили в мусорном баке боеприпас. Опасную находку обнаружили в переулке 3-м Транзитном. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает патрульная полиция Житомирской области.
"Сегодня, около 2 часов ночи, патрульному экипажу поступил вызов, что в переулке 3-м Транзитном неподалеку гаражей в мусорном баке заявитель обнаружил боеприпасы"
, - говорится в сообщении.
Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд, вероятно, времен Второй мировой войны.
Инспекторы огородили место происшествия, вызвали взрывотехников для изъятия боеприпаса.
В Житомире в контейнере для мусора нашли артиллерийский снаряд. ФОТО