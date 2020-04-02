Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 03.04.2020    00:51:18
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 2 » 18:01:53

В Житомире в контейнере для мусора нашли артиллерийский снаряд. ФОТО

Вчера, 18:08:53 852 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире в контейнере для мусора нашли артиллерийский снаряд. ФОТО

 Ночью 2 апреля в Житомире местные жители случайно обнаружили в мусорном баке боеприпас. Опасную находку обнаружили в переулке 3-м Транзитном. Об этом "Журналу Житомира" сообщает патрульная полиция Житомирской области.

"Сегодня, около 2 часов ночи, патрульному экипажу поступил вызов, что в переулке 3-м Транзитном неподалеку гаражей в мусорном баке заявитель обнаружил боеприпасы", - говорится в сообщении.

Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд, вероятно, времен Второй мировой войны.

Инспекторы огородили место происшествия, вызвали взрывотехников для изъятия боеприпаса.



Тэги: полиция, мусор, снаряд, Житомир
Комментариев: 1
readln
1 None (readln)   • 19:47:29, Вчера [Материал]
0

Вобще странно это все. А что если бы снаряд сдетонировал бы, когда мусоровоз выгружал бы мусор. Похоже на какой-то теракт, я бы сказал.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus