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После ДТП в Житомирской области три человека попали на больничные койки. ФОТО

Сегодня, 13:19:14 336 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После ДТП в Житомирской области три человека попали на больничные койки. ФОТО

 Два человека попали в реанимацию в результате дорожно-транспортного происшествия в Коростенском районе. Предварительно известно, что водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся со столбом.

«26-летний водитель автомобиля марки Chery Amulet, двигаясь селом Березовка, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с бетонной электроопорой», - говорится в сообщении пресс-службы полиции области.



В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир с полученными травмами были доставлены в реанимационное отделение больницы города Коростень.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вечером 2 апреля в пригороде Житомира. По предварительной информации, 39-летний водитель Volkswagen Caddy осуществлял поворот в направлении села Вересов и столкнулся с мотоциклом.



В результате ДТП 61-летний водитель двухколесника получил травмы и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии житомирской больницы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства событий в рамках начатых уголовных производств.
Тэги: дтп, Житомирщина
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