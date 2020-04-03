Два человека попали в реанимацию в результате дорожно-транспортного происшествия в Коростенском районе. Предварительно известно, что водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся со столбом.
«26-летний водитель автомобиля марки Chery Amulet, двигаясь селом Березовка, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с бетонной электроопорой»
, - говорится в сообщении пресс-службы полиции области.
В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир с полученными травмами были доставлены в реанимационное отделение больницы города Коростень.
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вечером 2 апреля в пригороде Житомира. По предварительной информации, 39-летний водитель Volkswagen Caddy осуществлял поворот в направлении села Вересов и столкнулся с мотоциклом.
В результате ДТП 61-летний водитель двухколесника получил травмы и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии житомирской больницы.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства событий в рамках начатых уголовных производств.
После ДТП в Житомирской области три человека попали на больничные койки. ФОТО