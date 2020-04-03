В Житомире сформировали 16000 продовольственных наборов, которые развозят социально незащищенным категориям граждан. Таким образом житомирян поддерживают в период строгого карантина.
По словам городского головы Житомира, часть продовольствия приобрели за средства местного бюджета, другую часть - предоставили благотворители.
"В первую очередь это касается одиноких пожилых людей. Однако мы понимаем, что поддержка нужна не только им. Но и, к примеру, маме, которая сейчас осталась без работы и сидит дома с детьми", - отметил Сергей Сухомлин.
Сегодня, 3 апреля, на сессии городского совета депутаты упростили порядок получения этой помощи.
Если у вас есть соседи или знакомые, которые ныне находятся в затруднительном положении, звоните по этим номерам: (0412) 47-09-17
или (0412) 36-02-24
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В Житомире развозят продуктовые наборы одиноким пенсионерам и малообеспеченным горожанам. ФОТО