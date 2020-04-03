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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 3 » 15:08:17

В Житомире развозят продуктовые наборы одиноким пенсионерам и малообеспеченным горожанам. ФОТО

Вчера, 15:35:17 1287 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире развозят продуктовые наборы одиноким пенсионерам и малообеспеченным горожанам. ФОТО

 В Житомире сформировали 16000 продовольственных наборов, которые развозят социально незащищенным категориям граждан. Таким образом житомирян поддерживают в период строгого карантина.

По словам городского головы Житомира, часть продовольствия приобрели за средства местного бюджета, другую часть - предоставили благотворители.
 

"В первую очередь это касается одиноких пожилых людей. Однако мы понимаем, что поддержка нужна не только им. Но и, к примеру, маме, которая сейчас осталась без работы и сидит дома с детьми", - отметил Сергей Сухомлин.


Сегодня, 3 апреля, на сессии городского совета депутаты упростили порядок получения этой помощи.

Если у вас есть соседи или знакомые, которые ныне находятся в затруднительном положении, звоните по этим номерам: (0412) 47-09-17 или (0412) 36-02-24.
 












Тэги: помощь, Житомир, продуктовые наборы
Комментариев: 2
google
1 Гугиль (google)   • 16:04:39, Вчера [Материал]
-3

у них свой цукор...нах им еще цукор? овощи,кашу,мясо, мыло...это нада передать
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:11:31, Вчера [Материал]
+2

Это нужно делать регулярно. Тем более, старикам запрещено выходить из дома. Я, например, знаю одинокую женщину 73-х лет. Она сама сейчас вынужденно в магазины ходит.
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