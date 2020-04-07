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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 7 » 09:55:03

В Житомирской области четвертые сутки тушат пожар

Сегодня, 10:11:03 534 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области четвертые сутки тушат пожар

 На севере Житомирской области продолжают ликвидировать масштабный пожар, который произошел на территории Народичского района еще 4 апреля.

Как сообщалось, пожар произошел в результате поджога сухой травы. Сильный ветер осложнил ситуацию и распространил пожар на большую площадь.

По состоянию на 7 часов утра 7 апреля остаются гореть отдельные очаги, общая площадь которых составляет 15 га.

На тушении пожара работают 235 спасателей, 80 лесников и 70 единиц техника. Вчера авиацией ГСЧС Украины было осуществлено 18 сбросов воды (26 тонн).
Тэги: Житомирская область, пожар
Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:16:10, Сегодня [Материал]
+2

Чого так живемо? Бо дурні.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:24:24, Сегодня [Материал]
-1

надо тымчасово непрацюючу Улянку Джорджевну назначить минестеркою МЧС.

"грошы ходять за пожежамы", я б денег заплатил, чтоб на такое посмотреть.
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