В Житомирской области четвертые сутки тушат пожар

На севере Житомирской области продолжают ликвидировать масштабный пожар, который произошел на территории Народичского района еще 4 апреля.
Как сообщалось, пожар произошел в результате поджога сухой травы. Сильный ветер осложнил ситуацию и распространил пожар на большую площадь
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По состоянию на 7 часов утра 7 апреля остаются гореть отдельные очаги, общая площадь которых составляет 15 га.
На тушении пожара работают 235 спасателей, 80 лесников и 70 единиц техника. Вчера авиацией ГСЧС Украины было осуществлено 18 сбросов воды (26 тонн).
"грошы ходять за пожежамы", я б денег заплатил, чтоб на такое посмотреть.