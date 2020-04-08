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На трассе в Житомирской области столкнулись две фуры: фото с места ДТП

Сегодня, 11:28:05 984 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе в Житомирской области столкнулись две фуры: фото с места ДТП

 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись два грузовика. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 апреля около 5 часов утра на 178 км автодороги. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции.

"На месте происшествия патрульные установили, что ДТП произошло с участием транспортных средств Scania с полуприцепом SCHMITZ и Daf с полуприцепом KRONE. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Scania, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с транспортным средством Daf", - информирует полиция.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом. К счастью, обошлось без травмированных.

На виновника аварии инспекторы патрульной полиции составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).





ФОТО: Патрульная полиция
Тэги: фура, Житомирская область, Киев-Чоп, дтп
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