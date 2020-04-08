На трассе в Житомирской области столкнулись две фуры: фото с места ДТП

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись два грузовика. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 апреля около 5 часов утра на 178 км автодороги. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции.
"На месте происшествия патрульные установили, что ДТП произошло с участием транспортных средств Scania с полуприцепом SCHMITZ и Daf с полуприцепом KRONE. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Scania, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с транспортным средством Daf"
, - информирует полиция.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом. К счастью, обошлось без травмированных.
На виновника аварии инспекторы патрульной полиции составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).
ФОТО: Патрульная полиция