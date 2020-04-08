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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Апрель » 8 » 12:23:53

РГК: Персонал Операторів ГРМ забезпечений засобами захисту і гарантованою оплатою праці   PR  

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РГК: Персонал Операторів ГРМ забезпечений засобами захисту і гарантованою оплатою праці

 Третина працівників газорозподільних компаній, які виконуючи свої обов'язки щодо безперебійної доставки газу, безпосередньо піддаються ризикам у зв'язку з епідемією COVID19, отримуватимуть надбавки до зарплати. З урахуванням підвищеного ризику такі фахівці забезпечені особистими засобами захисту та дезінфекції.

Щоденно 10 тисяч фахівців газорозподільних компаній виїжджають на аварійні виклики та усунення витоків газу, а також проводять екстрені й планові ремонти для стабільного газопостачання понад 8 млн споживачів газу, лікарень і державних установ. Щоб мінімізувати ризики для здоров’я, співробітників забезпечено:
 
  • понад 270 тис. од. засобів індивідуального захисту (маски, окуляри, рукавички і т.п.)
  • понад 9,2 тис. захисних костюмів
  • 1,3 тис. од. діагностичного обладнання

Організовано щоденний медичний огляд фахівців. Проводиться комплексна дезінфекція як робочих місць, техніки, так і автотранспорту відповідно до рекомендацій МОЗ. Всі співробітники оперативних служб, з урахуванням підвищеного ризику в період карантину, понад звичної заробітної плати отримуватимуть надбавки, передусім це стосується фахівців АДС і бригад при екстрених ремонтах.

Також, для дотримання встановлених на період карантину заходів безпеки 10 тис. співробітників газорозподільних компаній групи РГК переведені в режим вимушеного простою. Передусім це контролери та інші фахівці, які не можуть виконувати свою роботу віддалено і робота яких пов'язана з безпосереднім контактом з клієнтами. Всім працівникам цієї категорії виплачується 2/3 від зарплати, з дотриманням норм Кодексу законів про працю України. Звичайні умови оплати почнуть діяти відразу після того, як співробітники приступлять до виконання своїх обов'язків.

Решта фахівці газорозподільних компаній працюють в режимі «віддаленого робочого місця». Це дозволяє забезпечувати роботу дистанційних сервісів для клієнтів, а також оперативну діяльність підприємств. Група компаній РГК виплачує таким співробітникам гарантовану частину заробітної плати в повному розмірі.
 
Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.


Пресслужба РГК


Тэги: газ, Житомиргаз, коронавирус
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