РГК: Персонал Операторів ГРМ забезпечений засобами захисту і гарантованою оплатою праці

Третина працівників газорозподільних компаній, які виконуючи свої обов'язки щодо безперебійної доставки газу, безпосередньо піддаються ризикам у зв'язку з епідемією COVID19, отримуватимуть надбавки до зарплати. З урахуванням підвищеного ризику такі фахівці забезпечені особистими засобами захисту та дезінфекції.
Щоденно 10 тисяч фахівців газорозподільних компаній виїжджають на аварійні виклики та усунення витоків газу, а також проводять екстрені й планові ремонти для стабільного газопостачання понад 8 млн споживачів газу, лікарень і державних установ. Щоб мінімізувати ризики для здоров’я, співробітників забезпечено:
- понад 270 тис. од. засобів індивідуального захисту (маски, окуляри, рукавички і т.п.)
- понад 9,2 тис. захисних костюмів
- 1,3 тис. од. діагностичного обладнання
Організовано щоденний медичний огляд фахівців. Проводиться комплексна дезінфекція як робочих місць, техніки, так і автотранспорту відповідно до рекомендацій МОЗ. Всі співробітники оперативних служб, з урахуванням підвищеного ризику в період карантину, понад звичної заробітної плати отримуватимуть надбавки, передусім це стосується фахівців АДС і бригад при екстрених ремонтах.
Також, для дотримання встановлених на період карантину заходів безпеки 10 тис. співробітників газорозподільних компаній групи РГК переведені в режим вимушеного простою. Передусім це контролери та інші фахівці, які не можуть виконувати свою роботу віддалено і робота яких пов'язана з безпосереднім контактом з клієнтами. Всім працівникам цієї категорії виплачується 2/3 від зарплати, з дотриманням норм Кодексу законів про працю України. Звичайні умови оплати почнуть діяти відразу після того, як співробітники приступлять до виконання своїх обов'язків.
Решта фахівці газорозподільних компаній працюють в режимі «віддаленого робочого місця». Це дозволяє забезпечувати роботу дистанційних сервісів для клієнтів, а також оперативну діяльність підприємств. Група компаній РГК виплачує таким співробітникам гарантовану частину заробітної плати в повному розмірі.
Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.
Пресслужба РГК
РГК: Персонал Операторів ГРМ забезпечений засобами захисту і гарантованою оплатою праці