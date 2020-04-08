В мэрии назвали дату, когда в Житомире завершится отопительный сезон

Сегодня в Житомире состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета городского совета, во время которого было принято решение о завершении отопительного сезона.
Как стало известно "Журналу Житомира
", официально отопительный сезон в городе завершится 16 апреля.
Однако, в дневное время с 8:00 до 19:00 ограничат подачу тепла, а в холодные ночи житомирские дома будут прогревать.
"8-10 апреля в Житомире погода должна быть теплой. 12-14 апреля ночью ожидается минусовая температура. В связи с этим полностью отопление выключать не будут. Ночью во время похолодания дома будут прогреваться"
, - объясняет КП "Житомиртеплокоммунэнерго".