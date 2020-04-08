Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 08.04.2020    16:30:16
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 8 » 13:45:21

В мэрии назвали дату, когда в Житомире завершится отопительный сезон

Сегодня, 13:45:52 811 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В мэрии назвали дату, когда в Житомире завершится отопительный сезон

 Сегодня в Житомире состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета городского совета, во время которого было принято решение о завершении отопительного сезона.

Как стало известно "Журналу Житомира", официально отопительный сезон в городе завершится 16 апреля.

Однако, в дневное время с 8:00 до 19:00 ограничат подачу тепла, а в холодные ночи житомирские дома будут прогревать.

"8-10 апреля в Житомире погода должна быть теплой. 12-14 апреля ночью ожидается минусовая температура. В связи с этим полностью отопление выключать не будут. Ночью во время похолодания дома будут прогреваться", - объясняет КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
Тэги: отопление, отопительный сезон, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus