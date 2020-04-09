Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 09.04.2020    16:01:00
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 9 » 11:14:53

В Житомирской области новая жертва коронавируса: женщина поздно обратилась за помощью

Сегодня, 11:20:35 1990 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области новая жертва коронавируса: женщина поздно обратилась за помощью

 В Житомирской области зафиксирован уже третий летальный случай от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Сегодня, 9 апреля, умерла жительница Бердичевского района.

Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время онлайн брифинга по ситуации с коронавирусом на территории области.
 

«К сожалению, есть еще один летальный случай на Житомирщине. Умерла 81-летняя женщина из Бердичевского района», - отметила Остапченко.


По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, 81-летняя женщина заболела еще 28 марта, однако к медикам обратилась 6 апреля, экспресс-тест был отрицательным. Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием уже 8 апреля. Ночью 9 апреля женщина умерла.

Как сообщал «Журнал Житомира», по состоянию утро 9 апреля в Житомирской области 31 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
 
Тэги: коронавирус, Житомирская область, жертва
Комментариев: 9
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 12:28:16, Сегодня [Материал]
-3

Страшная эпидемия косит украинцев, умерла 81-летняя женщина. Даёшь жесточайший карантинный режим по всей стране и кредиты МВФ под распродажу (вернее раздачу) природных ресурсов!
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 13:03:44, Сегодня [Материал]
+1

Почему если шизофреник, то всегда еще и любитель монтян, шария и прочих кретинов?

Я вот смотрю, что для вас, мразей, человеческая жизнь вообще ничего не значит. Это не удивительно конечно, но каждый раз просто показывает уровень деградации вас и вам подобных.
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 13:24:37, Сегодня [Материал]
0

а если упоротый черт рогатый, так это Пети Свиноухого прихвостень
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 13:35:31, Сегодня [Материал]
-2

Они травят людей ежедневно всякой химией иммунитет падает и не может защитить от вируса. Потом поскольку иммунитета нет, вирус убивает и мы этих людей спасаем, огромными затратами и жертвами. Если бы не вводили эту искуственную защиту, то у людей открылись бы глаза на то как их равят химией ежедневно и уничтожают иммунитет. Это типа все платят налоги половина которых воруется, а когда надо лечить - народ собирает по гривне через смс. Всегда надо решать причину проблемы. По вирусу проблема в иммунитете.
Гражданин
5 Гражданин (Гражданин)   • 14:20:43, Сегодня [Материал]
+1

еще один шизофреник.
без вакцин все бы передохли давно как это было раньше!
Почитайте хоть что-то в своей торгашеской жизни перед тем как чушь писать!
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:21:26, Сегодня [Материал]
+2

Что значит умерла? Десять заболевших на всю область и не смогли помочь...преступление на лицо. нахера вы нужны такие лекари. В Европпе умирают от того чо нехватает лекарей помочь больным. Что нету аппаратов искуственного дыхания? Так возьмитте на Базе на Смолянке. Там около трехсот штук НЗ на случай войны лежат....или лежали. Любопытно как вы после короновируса расскажите людям куда делся Неприкосновенный Запас. "Государственная тайна" в вашем случае не проканает.
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 14:24:16, Сегодня [Материал]
0

Эта дрянь (SARS-CoV-2) у нас уже с декабря-января полным ходом, и никто даже и не чухался разбираться в ситуации и что-то делать (первыми разобрались китайцы, потому и вирус ''китайский''). Куча людей болело, у кого осложнение было, то попадал в больницу, где ему писали пневмония неизвестной этиологии или осложнение гриппа.
melan
8 melan (melan)   • 15:10:45, Сегодня [Материал]
-1

вы еще скажите что он у нас раньше чем у китайцев появился и китайцы его к себе от нас завезли)).
Atillanta
9 Иванна (Atillanta)   • 15:37:59, Сегодня [Материал]
0

Я же писала - китайцы открыли возбудителя, но это не значит, что возбудитель впервые появился у них. Ухань - крупная агломерация с большей плотностью населения, и, возможно, с серьёзными санитарно-гигиеническими проблемами (уханьский рынок). Возбудитель (паразит) попал в плотный кластер людей (хозяев) с хорошей возможностью распостранения. К тому же вирус эволюционирует, по идее в сторону меньшей летальности и большей заразности. Потому возбудитель мог появиться где-то в другом месте и раньше. Боюсь предположить, но мы сейчас можем находиться на выходе из эпидемии. В общем, тут всё сложно.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus