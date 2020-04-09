В Житомирской области новая жертва коронавируса: женщина поздно обратилась за помощью

В Житомирской области зафиксирован уже третий летальный случай от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Сегодня, 9 апреля, умерла жительница Бердичевского района.
Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время онлайн брифинга по ситуации с коронавирусом на территории области.
«К сожалению, есть еще один летальный случай на Житомирщине. Умерла 81-летняя женщина из Бердичевского района», - отметила Остапченко.
По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, 81-летняя женщина заболела еще 28 марта, однако к медикам обратилась 6 апреля, экспресс-тест был отрицательным. Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием уже 8 апреля. Ночью 9 апреля женщина умерла.
Как сообщал «Журнал Житомира
», по состоянию утро 9 апреля в Житомирской области 31 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом
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Я вот смотрю, что для вас, мразей, человеческая жизнь вообще ничего не значит. Это не удивительно конечно, но каждый раз просто показывает уровень деградации вас и вам подобных.
без вакцин все бы передохли давно как это было раньше!
Почитайте хоть что-то в своей торгашеской жизни перед тем как чушь писать!