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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 9 » 12:07:17

Камера наблюдения сняла момент пожара на перекрестке в Житомире. ВИДЕО

Сегодня, 12:35:17 1308 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Камера наблюдения сняла момент пожара на перекрестке в Житомире. ВИДЕО

 В Житомире 8 апреля на перекрестке улиц Параджанова и Королёва произошло возгорание здания. Пожар заметили операторы КП «Городской информационный центр» и немедленно сообщили спасателям.

«Пожарные оперативно среагировали на вызов, и через 8 минут прибыли на место пожара. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. В тушении пожара были задействованы 3 пожарные машины», - информирует коммунальное предприятие.

Через 40 минут пожар удалось полностью ликвидировать. Пожарные спасли от огня 2 здания. В результате пожара никто не пострадал, причину возникновения устанавливают специалисты.
 

Видео пожара с камеры видеонаблюдения

Тэги: пожар, камера видеонаблюдения, Житомир
Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 12:56:35, Сегодня [Материал]
0

На відео видно, що пожежні машини їдуть по Корольова зі сторони Польової, напевне їдуть з пожежної частни на Ріхтера, а за 100 метрів від цього перехрестя є ще одна пожежна частина на Параджанова 123 (за ANP заправкою).
Як у нас виклики між поженими частинами розподіляються, що пожежники їдуть ледь не через пів міста.
dakar
5 Инспектор Кранник (dakar)   • 15:13:25, Сегодня [Материал]
0

видимо, где есть бензин оттуда и едут
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 12:58:57, Сегодня [Материал]
0

До речі в другій половині відео видно, що виїжджає Камаз з Параджанова, привіз нову порцію води, це ж він напевне в тій пожежній частині за заправкою ANP і набрав води.
google
3 Гугиль (google)   • 13:14:57, Сегодня [Материал]
0

видно что видео ускорено.... гы гы....ракета самолет...
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:08:00, Сегодня [Материал]
0

Видно как слаженно работают пожарные и видно что отсутствуют полиция....водители могут наехать на пожарных. Регулировщика нету. Видать полиция торгует песком
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