В Житомире 8 апреля на перекрестке улиц Параджанова и Королёва произошло возгорание здания. Пожар заметили операторы КП «Городской информационный центр» и немедленно сообщили спасателям.
«Пожарные оперативно среагировали на вызов, и через 8 минут прибыли на место пожара. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. В тушении пожара были задействованы 3 пожарные машины»
, - информирует коммунальное предприятие.
Через 40 минут пожар удалось полностью ликвидировать. Пожарные спасли от огня 2 здания. В результате пожара никто не пострадал, причину возникновения устанавливают специалисты.
Видео пожара с камеры видеонаблюдения
Камера наблюдения сняла момент пожара на перекрестке в Житомире. ВИДЕО
Як у нас виклики між поженими частинами розподіляються, що пожежники їдуть ледь не через пів міста.