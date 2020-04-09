В Житомирской области удалось локализовать все большие лесные пожары

По состоянию на 9 апреля в Житомирской области все крупные лесные пожары локализованы. Однако лесная охрана продолжает находиться в местах возгораний и контролировать, потому что от порывов ветра огонь может вспыхивать снова.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
Напомним, что масштабные лесные пожары возникли в Народичском, Лугинском и Белокоровицком лесхозах 3 апреля. Седьмой день спасатели тушили огонь в невероятно сложных условиях. За это время огнем пройдено тысячи гектаров лесных и нелесных площадей.
На их локализации задействовали 1,5 тыс. человек лесной охраны и 223 спасателя, более 170 единиц пожарной и приспособленной техники государственных лесохозяйственных предприятий и 53 единицы пожарной техники Управление ГСЧС в Житомирской области.
К тушению в Народичском районе привлекалась авиация
, на помощь пришли соседние гослесхозы и области - отправили работников предприятий и пожарную технику.
Пожарная ситуация в лесах Житомирской области остается крайне сложной, особенно на лесных участках, прилегающих к сенокосам, пастбищам, полям, торфяникам, автомобильным и железнодорожным путям. Поэтому лесоводы настойчиво просят жителей нашей области быть осмотрительными и осторожными, воздержаться от любого разведения огня во дворах, на огородах и пастбищах, вдоль дорог.