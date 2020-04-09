Оліївська сільська рада очищає водойму на прохання місцевих жителів

Учора в мережі Інтернет з’явилося відео про Оліївську громаду. У відеосюжеті декілька жителів висловилися проти очищення водойми в селі Оліївка.



Повідомляємо, що роботи з очищення водойми проводяться, реагуючи на відповідне звернення жителів громади від 03.05.2018 року, яке було підкріплене підписами. Громадяни навіть висловили готовність для цієї справи «понести свої витрати і залучити кошти зі сторони». Адже до цього люди, щоб напувати на полі худобу, змушені були «носити воду з дому» (!). Відповідальною особою у цій надважливій справі громадяни обрали депутата Оліївської сільської ради Кравченка Валентина Івановича.

«Ми, жителі села Оліївка, маємо в особистому користуванні худобу, випасаємо неї в урочищі під лісом напроти стадіону. «Жукова долина» на цьому полі - це єдина природня водойма, яка в літній час пересихає, заросла чагарником та очеретом. А для того, щоб напувати худобу ми змушені носити воду з дому. Вихід із даної ситуації бачимо тільки один – очистка даної водойми», - просили жителі села Оліївки.

Дивно, що частина тих громадян, які сьогодні виступають проти очищення водойми, якраз і просили про це Оліївську сільську раду в 2018 році. Можливо, сьогодні декілька жителів до кінця не розібралися в ситуації і забули про своє прохання дворічної давнини.

Підкреслюємо, що роботи по очищенню вищезазначеної водойми ще не завершені. Оліївська сільська рада буде вимагати у підрядної компанії, з якою підписано договір на проведення робіт, довести все до кінця найближчим часом. Адже незабаром розпочнеться сезон випасання худоби. І має бути облаштована територія, яка дозволить громадянам зручно і безпечно підганяти корів до води.

Це проблема, яку просили вирішити жителі, яка є для них важливою. Крім цього, в рамках проведення робіт передбачено створення поряд зони відпочинку для жителів громади. Звучали побоювання щодо передачі даної землі в приватні руки. Про це не може йти й мови! Територія є комунальною власністю, і такою й залишиться.

«Також закликаємо жителів, якщо у них буде інформація щодо несанкціонованого вивезення ґрунту, терміново повідомляти Оліївську сільську раду та правоохоронні органи. В разі отримання такої інформації, будемо оперативно реагувати, адже подібні дії є неприпустимими», - підкреслив секретар Оліївської сільської ради Анатолій Мельниченко.